Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

Центральний матч 30 туру АПЛ відбудеться на стадіоні Етіхад, де Манчестер Сіті прийматиме Арсенал. Наразі містяни йдуть на третій позиції, тоді як каноніри очолюють турнірну таблицю. Різниця між командами — одне очко.

За версією букмекерів, Ман Сіті — фаворит зустрічі. На перемогу команди Пепа Гвардіоли дається коефіцієнт — 1.95. Успіх підопічних Мікеля Артети оцінюється в 4.10.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 3.77 разів.

Тож на що ставити?

Обидві команди набрали чудову форму до міжнародної павзи, тож можна очікувати від них великої кількості голів (ТБ 2.5). Коефіцієнт на так ставку складає 1.86.

Також ставимо на (обидві заб’ють). Вона не ризикована, показник — 1.71.

Ризикнемо і поставимо на точний рахунок 2:2. Показник — 14.00.

Початок матчу — 31 березня о 18:30. Онлайн-трансляція доступна на Football.ua.