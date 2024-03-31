Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У 30-му турі чемпіонату Англії між собою зіграють Ліверпуль та Брайтон.

За версією букмекерів, Ліверпуль — фаворит зустрічі. На перемогу команди Юргена Клоппа дається коефіцієнт — 1.37. Успіх підопічних Роберто Де Дзербі оцінюється в 8.00.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 6.10 разів.

Тож на що ставити?

Гості в цьому сезоні відзначаються нестабільністю в захисті, і якщо провалюються, то це завжди виходить дуже результативний матч (ТБ Ліверпуля 2.5). Коефіцієнт на так ставку складає 1.75.

При цьому цілком можливо, що навіть за таких умов ставка "обидві заб’ють" усе одно зіграє. Показник — 1.49.

Підсумовуємо ставкою "Голи від Ліверпуля будуть у обох таймах", коефіцієнт — 1.61.

Початок матчу — сьогодні о 16:00.