Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Жирона прийматиме Барселону.

На думку букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Хаві: звитяга "блаугранас" оцінюється показником 2.47, тоді як на перемогу господарів поля пропонується коефіцієнт 2.83. Нічийний результат оцінюється показником 4.10.

У першому колі Жирона здобула виїзну перемогу з рахунком 4:2.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути варіанти з голами найкращих бомбардирів обох команд: результативний удар центрфорварда Жирони Артема Довбика, як і його колеги за позицією з Барселони Роберта Левандовські, оцінюється показником 2.00.

Також перспективним виглядає сценарій "Жирона не програє і тотал більше 2.5" із коефіцієнтом 2.44.

На варіант "Обидві команди заб'ють (так) і тотал менше 4.5" пропонується показник 2.16.