Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках тридцять п'ятого туру італійської Серії А-2023/24 Рома прийматиме Ювентус.

За версією букмекерів, гості є фаворитами зустрічі: їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 2.74, а звитяга господарів поля — 2.91. На нічийний результат пропонується показник 3.15.

У першому колі туринці здобули мінімальну домашню перемогу над римлянами (1:0).

Тож на що ставити?

Досить непоганим варіантом зараз виглядає "Обидві команди заб'ють (ні) і тотал менше 2.5", що оцінюється коефіцієнтом 1.93.

Також можна розглянути більш безпечний сценарій "Перемога Ювентуса в 1 гол або нічия" з показником 1.77.

Більш ризикований варіант — "Діапазон голів: 0-1" із коефіцієнтом 2.71.

Матч Рома — Ювентус відбудеться у неділю, 5 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 21:45.