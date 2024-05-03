Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Рома - Ювентус, Getty Images
03 травня 2024, 19:55
У рамках тридцять п'ятого туру італійської Серії А-2023/24 Рома прийматиме Ювентус.
За версією букмекерів, гості є фаворитами зустрічі: їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 2.74, а звитяга господарів поля — 2.91. На нічийний результат пропонується показник 3.15.
У першому колі туринці здобули мінімальну домашню перемогу над римлянами (1:0).
Тож на що ставити?
Досить непоганим варіантом зараз виглядає "Обидві команди заб'ють (ні) і тотал менше 2.5", що оцінюється коефіцієнтом 1.93.
Також можна розглянути більш безпечний сценарій "Перемога Ювентуса в 1 гол або нічия" з показником 1.77.
Більш ризикований варіант — "Діапазон голів: 0-1" із коефіцієнтом 2.71.
Матч Рома — Ювентус відбудеться у неділю, 5 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 21:45.