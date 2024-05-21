Рейтинг букмекерів

Головний біль тренера збірної Англії, якому можна позаздрити.

На чемпіонат Європи 2024 року збірна Англії поїде в якості одного з фаворитів, а у їхнього головного тренера буде один досить тяжкий вибір.

Гарет Саутгейт має в своєму розпорядженні дуже багато високоякісних правих захисників, але взяти на першість їх всіх він точно не зможе.

Букмекери вважають, що абсолютно точно на Євро поїдуть Кайл Вокер та Трент Александер-Арнольд. Можливо, для першого це буде останній великий форум в кар'єрі, а гравець Ліверпуля взагалі може зіграти в центрі поля.

Тому, дуже ймовірно що в Німеччину відправиться ще як мінімум один гравець цієї позиції і вірогідно це буде Кіран Тріп'є з Ньюкаслу.

Якби не постійні травми, то конкуренцію Кірану точно склав би капітан Челсі Ріс Джеймс, але зараз його шанси оцінюються приблизно на рівні юного Ріко Льюіса з Манчестер Сіті.

Можливо станеться і таке, що Бен Вайт виграє чемпіонат Англії, як ключовий гравець Арсенала, але на Євро не поїде.

Кілька років тому Макс Аронс вважався дуже перспективним гравцем, але зараз він тільки починає повертатися після важкої травми і навряд чи зможе боротися за путівку на Євро, як і Аарон Ван-Біссака з МЮ, який, як і його команда, проводить жахливий сезон.

Також цікаво, що букмекери відмічають і універсала Джо Ренкліна-Костело. Цей 24-річний футболіст першу частину грав правим захисником, третю частину – в центрі поля, а другу – зовсім пропустив. Більше того, його Блекберн закінчив сезон на 19-му місці Чемпіоншипа.