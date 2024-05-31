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Розповідаємо про шанси українських резервістів потрапити в Німеччину.

16 травня Сергій Ребров оголосив склад збірної України на підготовчі збори та товариські матчі перед Євро-2024. Команда розпочне збори 30 травня у складі 26 гравців:

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Богдан Михайліченко.

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський.

Форварди: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат

Експерти дають дуже низькі коефіцієнти (1.01-1.05) на потрапляння цих гравців на фінальну частину Євро, але, на жаль, ми не застраховані від травм, тому гравці з резервного списку, а саме Дмитро Різник, Денис Попов, Владислав Кабаєв, Данило Сікан, Віталій Буяльський, Єгор Ярмолюк теж можуть зіграти в Німеччині.

Букмекери вважають, що найвищі шанси на це в Віталія Буяльського — на його поїздку на Євро можна поставити з коефіцієнтом 2.2. Також експерти очікують, що в Німеччину може поїхати Єгор Ярмолюк. На це показник складає 2.5.

Трохи менші шанси в Данила Сікана, який провів видатну другу половину сезону в Шахтарі, але поступився в боротьбі Артему Довбику, Роману Яремчуку та Владиславу Ванату. Інший представник Шахтаря, Дмитро Різник, який також вразив своєю грою може змінити у складі когось з тріо Андрій Лунін, Анатолій Трубін та Георгій Бущан. Успішна ставка на потрапляння Різника у склад на Євро примножить ваші кошти у 5 разів. Такий самий показник на Владислава Кабаєва.

Найменше з резервного списку букмекери вірять в Дениса Попова. На нього пропонується коефіцієнт 8.

Пишіть в коментарях, хто з резервного списку на вашу думку поїде на Євро 2024, а хто з основного може не потрапити в Німеччину.