Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У вівторок, 11 червня, національна збірна України проведе товариський матч проти Молдови. Гра відбудеться у Кишиніві на стадіоні Зімбру.

Молдова — Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної України — коефіцієнт 1.48, а на перемогу Молдови пропонується показник 8.70. У разі нічиєї — 4.65.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант — перемога України і тотал більше 1.5 з коефіцієнтом 1.32.

Також пропонуємо поставити на індивідуальний тотал Молдови менше 0.5 з коефіцієнтом 1.95.

Третій варіант — гол Артема Довбика з коефіцієнтом 2.30.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України зіграє в групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

Матч Молдова – Україна відбудеться у вівторок, 11 червня, о 19:00 за Києвом.