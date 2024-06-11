Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
СЕРГІЙ РЕБРОВ, УАФ
11 червня 2024, 14:57
У вівторок, 11 червня, національна збірна України проведе товариський матч проти Молдови. Гра відбудеться у Кишиніві на стадіоні Зімбру.
Молдова — Україна: онлайн-трансляція товариського матчу
Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної України — коефіцієнт 1.48, а на перемогу Молдови пропонується показник 8.70. У разі нічиєї — 4.65.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант — перемога України і тотал більше 1.5 з коефіцієнтом 1.32.
Також пропонуємо поставити на індивідуальний тотал Молдови менше 0.5 з коефіцієнтом 1.95.
Третій варіант — гол Артема Довбика з коефіцієнтом 2.30.
Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України зіграє в групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією.
Матч Молдова – Україна відбудеться у вівторок, 11 червня, о 19:00 за Києвом.