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Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами на перемогу у гонитві за престижною відзнакою.

Позаду залишився дуже цікавий сезон в клубному футболі, а попереду на нас чекає Євро-2024 — велике свято футболу. Такі масштабні турніри часто розкривають потенціал гравців або взагалі відкривають для світу нових зірок. Втім, й визнана футбольна еліта традиційно показує свій рівень. Отже, пропонуємо вашій увазі імена головних претендентів на нагороду кращого гравця чемпіонату Європи-2024.

Головним фаворитом, як і у бомбардирських перегонах, є Кіліан Мбаппе. На успіх француза можна поставити з коефіцієнтом 8. Трохи відстає від нього лідер Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем. На півзахисника пропонується показник 10, а на його співвітчизника Гаррі Кейна можна поставити з коефіцієнтом 11.

Варто зазначити, що Англія є фаворитом турніру, тому не дивно, що в переліку претендентів на нагороду є так багато представників з Туманного Альбіону. Також хороші шанси в Філа Фодена (16) та Букайо Сака (18). Високо котується є король європейського (чи вже шейх арабського) футболу Кріштіану Роналду. Успішна ставка на португальця примножить ваші гроші у 18 разів.

Українські гравці йдуть далеко за межами топ-10. На те, що нагороду Найкращому гравцеві отримає Артем Довбик можна поставити з показником 81, Михайло Мудрик — 86, Віктор Циганков — 101, Олександр Зінченко — 151, Георгій Судаков — 181.

Інші претенденти на нагороду:

Кевін де Брюйне — 19

Флоріан Вірц — 27

Антуан Грізманн — 34

Бруну Фернандеш — 35

Тоні Кроос — 37

Деклан Райс — 40

Роберт Левандовський — 41

Родрі — 41

Ніколо Барелла — 41

Вірджил ван Дейк — 51

Лука Модрич — 67

Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно найкращого гравця чемпіонату Європи-2024.