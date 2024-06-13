Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами на перемогу у гонитві за престижною відзнакою.
Беллінгем - Кейн - Мбаппе, getty images\football.ua
13 червня 2024, 14:15
Позаду залишився дуже цікавий сезон в клубному футболі, а попереду на нас чекає Євро-2024 — велике свято футболу. Такі масштабні турніри часто розкривають потенціал гравців або взагалі відкривають для світу нових зірок. Втім, й визнана футбольна еліта традиційно показує свій рівень. Отже, пропонуємо вашій увазі імена головних претендентів на нагороду кращого гравця чемпіонату Європи-2024.
Головним фаворитом, як і у бомбардирських перегонах, є Кіліан Мбаппе. На успіх француза можна поставити з коефіцієнтом 8. Трохи відстає від нього лідер Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем. На півзахисника пропонується показник 10, а на його співвітчизника Гаррі Кейна можна поставити з коефіцієнтом 11.
Варто зазначити, що Англія є фаворитом турніру, тому не дивно, що в переліку претендентів на нагороду є так багато представників з Туманного Альбіону. Також хороші шанси в Філа Фодена (16) та Букайо Сака (18). Високо котується є король європейського (чи вже шейх арабського) футболу Кріштіану Роналду. Успішна ставка на португальця примножить ваші гроші у 18 разів.
Українські гравці йдуть далеко за межами топ-10. На те, що нагороду Найкращому гравцеві отримає Артем Довбик можна поставити з показником 81, Михайло Мудрик — 86, Віктор Циганков — 101, Олександр Зінченко — 151, Георгій Судаков — 181.
Інші претенденти на нагороду:
Кевін де Брюйне — 19
Флоріан Вірц — 27
Антуан Грізманн — 34
Бруну Фернандеш — 35
Тоні Кроос — 37
Деклан Райс — 40
Роберт Левандовський — 41
Родрі — 41
Ніколо Барелла — 41
Вірджил ван Дейк — 51
Лука Модрич — 67
Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно найкращого гравця чемпіонату Європи-2024.