Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У неділю, 16 червня, збірна Сербії зіграє проти Данії у матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Німеччині.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Матч відбудеться на Фельтінс-Арена в Гельзенкірхені.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Англії — коефіцієнт 1.56, а на перемогу Сербії пропонується показник 6.30. У разі нічиєї — 4.30.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант — "Англія ІТБ 2" із коефіцієнтом 2.21.

Також пропонуємо поставити на те, що гості переможуть за кутовими — Фора (-1.5) з коефіцієнтом 1.60.

Третій варіант — гол Гаррі Кейна з показником 2.00.

Слідкувати за матчем Сербія — Англія можна в онлайн-трансляції на Football.ua.