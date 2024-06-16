Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
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16 червня 2024, 18:27
У неділю, 16 червня, збірна Сербії зіграє проти Данії у матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Німеччині.
Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Матч відбудеться на Фельтінс-Арена в Гельзенкірхені.
За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Англії — коефіцієнт 1.56, а на перемогу Сербії пропонується показник 6.30. У разі нічиєї — 4.30.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант — "Англія ІТБ 2" із коефіцієнтом 2.21.
Також пропонуємо поставити на те, що гості переможуть за кутовими — Фора (-1.5) з коефіцієнтом 1.60.
Третій варіант — гол Гаррі Кейна з показником 2.00.
Слідкувати за матчем Сербія — Англія можна в онлайн-трансляції на Football.ua.