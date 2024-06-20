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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У четвер, 20 червня, збірна Іспанії зустрінеться командою Італії у другому матчі Євро-2024. Зустріч відбудеться на Фельтінс Арена в Гельзенкірхені та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Іспанії — коефіцієнт 2.26, а на перемогу Словенії пропонується показник 4.95. У разі нічиєї — 3.60.

Тож на що ставити?

Матч, гідний фіналу Євро. Іспанія є фаворитом протистояння, тож ставимо "Іспанія Тотал більше 1.5" з показником 3.54.

"Обидві заб'ють так" теж перспективна ставка. Коефіцієнт — 2.07.

І пропонуємо поставити на гол Альваро Морати. Показник 3.10.

Онлайн-трансляція матчу Іспанія — Італія буде доступна на Football.ua.