Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У четвер, 20 червня, збірна Данії зустрінеться командою Англії у другому матчі Євро-2024. Зустріч відбудеться на Дойче Банк Парк в Франкфурті та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Англії — коефіцієнт 1.72, а на перемогу Данії пропонується показник 5.80. У разі нічиєї — 3.65.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант, що обидві команди зможуть забити. Ставимо на цю подію з коефіцієнтом 2.19.

Друга ставка — тотал голів більше 3. Ризиковано, але коефіцієнт 3.57 виправдовує ризик.

Третя ставка — гол Гаррі Кейна з показником 2.80.

Онлайн-трансляція матчу Данія — Англія буде доступна на Football.ua.