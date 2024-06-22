Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У суботу, 22 червня, збірна Бельгії зустрінеться зі збірною Румунії у рамках другого туру групового етапу Євро-2024.

Стартовий свисток на стадіоні Рейн Енергі у Кельні пролунає о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, бельгійці є фаворитами цього протистояння — шанси на їхню звитягу оцінюються показником 1.51, тоді як коефіцієнт на перемогу Румунії — 6.90. На нічию пропонується показник 4.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що у матчі буде забито більше двох м'ячів із коефіцієнтом 1.76.

Також можна спробувати поставити на те, що Румунія заб'є, але виграє Бельгія із показником 3.11.

Насамкінець пропонуємо поставити на те, що Бельгія переможе з різницею у два м'ячі або більше з коефіцієнтом 2.38

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Бельгія — Румунія на Football.ua.