Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Франції та Бельгії.

Поєдинок відбудеться 1 липня на Меркур Шпіль-арена у Дюссельдорфі. Початок — о 19:00 за Києвом.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є команда Дідьє Дешама. Так, на перемогу збірної Франції пропонується коефіцієнт 1,94, тоді як потенційний успіх Бельгії оцінюється показником 5,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.19.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що Франція пройде до чвертьфіналу турніру, незалежно від того, як закінчиться основний час матчу – на це дається коефіцієнт 1.39.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють із показником 2.01.

Насамкінець пропонуємо поставити на те, що Бельгія заб'є гол, а Франція виграє матч із коефіцієнтом 4.30.

Слідкувати за матчем Франція — Бельгія можна буде у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.