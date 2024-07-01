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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між Румунією та Нідерландами.

Поєдинок відбудеться 2 липня на Альянц Арені (Мюнхен). Початок — о 19:00.

На що ставити в цій грі

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є голландці. Так, на перемогу збірної Нідерландів пропонується коефіцієнт 1,46, тоді як потенційний успіх кривдників збірної України оцінюється показником 8,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.40.

Прохід голландців оцінюється 1,20, прохід румунів — 5,25. Ставимо на прохід Нідерландів.

Також додаємо ставку "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 3,35.

І насамкінець, пропонуємо поставити на "тотал голів більше 1,5" з коефіцієнтом 1,85.

Слідкувати за онлайн-трансляцією матчу можна в онлайн-трансляції на Football.ua.