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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На першому тижні липня ми говоримо вже виключно про плей-оф чемпіонату Європи-2024 в Німеччині, де вже визначилась рівно половина від загальної кількості майбутніх учасників чвертьфіналів, і найближчі дні мають зняти всі питання в цьому контексті.

Франція — Бельгія

Понеділок, 1 липня, 19:00. Стадіон Меркур Шпіль-Арена (Дюссельдорф, Німеччина)

Збірна Франції подолала груповий етап доволі важкувато й ліниво, як для того потенціалу, який має її склад. У підсумку, сталась невеличка сенсація — Австрія виграла квартет D, а "Les Bleus" замість умовної Туреччини отримали в суперники Бельгію. Добре це чи погано — дізнаємось уже незабаром. Команда Доменіко Тедеско також не без питань вибралась із групи E, де все для неї вирішувалось у останньому матчі проти України. На жаль, не на нашу користь.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Франція. Коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама становить 1,96, імовірність нічиєї оцінюється в 3,21, а успіх Бельгія — у 4,83.

Португалія — Словенія

Понеділок, 1 липня, 22:00. Стадіон Дойче Банк-Парк (Франкфурт-на-Майні, Німеччина)

Збірна Португалії свою групу F виграла із запасом, тому в останньому турі Роберто Мартінес дозволив собі ротацію й команда на цьому прогоріла, а Грузія отримала можливість пограти ще й у плей-оф під час дебютного виступу на Євро. Проте цього разу "європейським селесао" вже має бути не до експериментів. Їх вважають одними з фаворитів турніру, тож такий високий статус непогано було б підтвердити. Словенія, утім, намагатиметься чинити опір, хоча й не перемогла, але й не програла, в жодному матчі турніру до цього.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Португалія. Коефіцієнт на перемогу команди Роберто Мартінеса становить 1,35, імовірність нічиєї оцінюється в 5,03, а успіх Словенії — у 10,58.

Румунія — Нідерланди

Вівторок, 2 липня, 19:00. Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина)

Команда Рональда Кумана сама винна в тому, що примудрилась першу сходинку групи D станом на момент початку останнього туру перетворити в підсумку лише на третій рядок для себе, програвши Австрії. Але доля відверто пробачила "ораньє", хоча так це чи ні, нам ще треба буде визначити. Румунія шокувала групу E разом із Україною, тож тепер не варто списувати її з рахунків завчасно. Нам це дуже дорого коштувало.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Нідерланди. Коефіцієнт на перемогу команди Рональда Кумана становить 1,43, імовірність нічиєї оцінюється в 4,49, а успіх Румунії — у 8,90.

Австрія — Туреччина

Вівторок, 2 липня, 22:00. Ред Булл Арена (Лейпциг, Німеччина)

Австрія виявилась першою в групі з Нідерландами та Францією, тож це вже ніяка не "темна конячка" турніру, а повноцінний претендент на сенсацію. На щастя для неї, команді Ральфа Рангніка дуже пощастило опинитись у половині турнірної сітки, яку всі вважають "легкою", тож шлях до фіналу відкритий, залишилось тільки не загубитись на ньому. І перший суперник австрійців уже буде достатньо небезпечним — Туреччина, як здається, знайшла баланс поміж емоціями та якісним футболом, і може зачепитись за великі здобутки.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Австрія. Коефіцієнт на перемогу команди Ральфа Рангніка становить 2,05, імовірність нічиєї оцінюється в 3,40, а успіх Туреччини — у 4,25.