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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На другому тижні липня ми завершуємо нашу тривалу розмову про міжнародні змагання в першій половині цьогорічного літнього сезону. Відбудуться півфінальні та фінальні матчі чемпіонату Європи-2024 в Німеччині та Копа Америка-2024 на теренах США. Усе вирішується тут і зараз — залишається лише не загубитись у вирі подій.

Іспанія — Франція

Вівторок, 9 липня, 22:00. Стадіон Альянц-Арена (Мюнхен, Німеччина)

Команда Луїса де ла Фуенте продовжує запалювати в тій частині турнірної сітки, що фактично з чвертьфінальної стадії складається з одних лишень фіналів. Німеччина, господарка турніру, залишилась за бортом, хоча це було дуже непросто й у додатковий час усе могло піти шкереберть. На черзі — Франція. Не менш сильний та, напевно, де в чому підступний опонент.

У чому ж полягає ця підступність "Les Bleu"? А скільки вони голів забили з гри власними зусиллями, щоб опинитись у настільки високому раунді змагань? Жодного! Це ж просто фантастика! Ще й не програли при цьому нікому, і лише Польща зуміла забити у ворота Меньяна. Щось математика тут узагалі не працює. Чи подобається такий футбол самим французам? Навряд чи, критика на бік команди Дідьє Дешама шалена, але в будь-який момент ця машина може завестись і забрати кубок Анрі Делоне. Здається, на нас очікує дуже запекла сутичка.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Іспанія. Коефіцієнт на перемогу команди Луїса де ла Фуенте становить 2,76, імовірність нічиєї оцінюється в 2,90, а успіх Франції — у 3,12.

Нідерланди — Англія

Середа, 10 липня, 22:00. Стадіон Зігналь-Ідуна-Парк (Дортмунд, Німеччина)

"Помаранчеве" море проти "білого-червоного". Колись вони мали перетнутись на трибунах, і тим паче — на таких трибунах, як у стадіону в Дортмунді. Буде гаряча, а на полі — ще гарячіше. І тут, звичайно, має бути жарт про футбол команди Гарета Саутгейта на цьому турнірі. Нічого з цим не зробиш — Англія грає так, як ніхто б не хотів цього бачити, але все одно вона вже в півфіналі, і, очевидно, хоче потрапити до фіналу й забрати головний трофей.

"Три леви" для цього навіть серію пенальті виграли на великому турнірі, хоча від подібних лотерей у їхніх уболівальників уже сіпалось око. Нідерланди ж починали не дуже впевнено, і ця невпевненість потім не спостерігалась лише в одній грі — проти Румунії в 1/8 фіналу (3:0). Багато питань до команди Рональда Кумана та його особистих тренерських рішень, але й до Дідьє Дешама їх також немало. А отже й майбутній фіналіст — велике питання.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Англія. Коефіцієнт на перемогу команди Гарета Саутгейта становить 2,64, імовірність нічиєї оцінюється в 2,87, а успіх Нідерландів — у 3,33.

Аргентина — Канада

Середа, 10 липня, 3:00. Мідовлендс Стедіум (Іст-Резерфорд, США)

Команда Ліонеля Скалоні рухається до чергового великого трофею. Сітка для аргентинців видається легкою, але Еквадор уже створив проблеми, що навіть сам Ліонель Мессі не зміг забити пенальті в серії, однак "бьянкочелесті" все одно пройшли далі. Потрапили прямо на Канаду, яку вже обігравали в групі доволі спокійно (2:0), тож є думка, що можливе повторення цього результату.

Представники Північної Америки намагаються підготуватись до майбутнього домашнього чемпіонату світу, але їм це вдається дуже важко. Нехай і на цьому турнірі Канада дійшла навіть далі за США, що вже викликає неабиякий подив навіть у самій північній країні. Чого очікувати від "кленових листків" за таких умов? Джессі Марш намагається комбінувати велику кількість молодих виконавців та досвід — виходить, поки що, дуже важко, але не без прогресу. Можлива перемога над Аргентиною — стрибок на якийсь захмарний рівень для цієї Канади станом на зараз.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Аргентина. Коефіцієнт на перемогу команди Ліонеля Скалоні становить 1,34, імовірність нічиєї оцінюється в 5,08, а успіх Канади — у 10,42.

Уругвай — Колумбія

Четвер, 11 липня, 3:00. Банк оф Амеріка Стедіум (Шарлотт, США)

Перший "фінал" збірна Уругваю вже виграла — Бразилія залишилась за бортом турніру за підсумком серії пенальті. І вже зараз команду Марсело Б’єлси називають чи не більшим претендентом на трофей за саму Аргентину! Можливо, вони ще зустрінуться в фіналі. Але Колумбія буде точно проти цього. "Триколірні" грають у романтичний, яскравий та захоплюючий футбол. А не програвали вони… Та хто вже пам’ятає, коли в останнє команда Нестора Лоренсо програвала? У відборі на чемпіонат світу-2022 в Катарі Аргентині це було. Два з половиною роки тому.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Уругвай. Коефіцієнт на перемогу команди Марсело Б’єлси становить 2,83, імовірність нічиєї оцінюється в 2,87, а успіх Колумбії — у 3,02.