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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На заключному тижні липня Україна знову буде представлена в єврокубкових змаганнях, а також ми нарешті дізнаємось ім’я шістнадцятого учасника прийдешнього сезону УПЛ.

Лівий берег — Минай

Вівторок, 30 липня, 18:00. Стадіон Авангард (Рівне, Україна)

Фінальний матч у битві за місце в УПЛ символічно прийматиме арена, на якій навесні розігрували кубок України. Цього разу важливість події для команд буде точно не менше, бо йдеться фактично про перспективи подальшого існування впродовж ще одного футбольного року. Чи готовий Лівий берег до підвищення за класом? Якщо вже вдалось обіграти харківський Металіст 1925 із його заточеним на участь в "еліті" складом, то, напевно, що так.

Але що проти цього скаже нам Минай? Так само в серії пенальті закарпатці здолали кам’янець-подільський Епіцентр кількома днями раніше, тож наразі дуже близькі до того, аби знову не вилетіти з найвищого дивізіону, проте вже цілком за спортивного принципу. Разом із тим "лиси" можуть зняти всі ці зайві питання щодо "невідповідності регламенту", тощо. Та й насправді ми побачили, що не такою вже й критичною була втрата кількох провідних виконавців для колективу Желько Любеновича. Суперники б точно позаздрили їхньому актуальному складу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Минай. Коефіцієнт на перемогу команди Желько Любеновича становить 2,59, імовірність нічиєї оцінюється в 3,40, а успіх Лівого берега — у 2,87.

Партизан — Динамо Київ (перший матч — 2:6)

Середа, 31 липня, 21:00. Стадіон Партизана (Белград, Сербія)

У першій частині дуелі "біло-сині" влаштували розгром суперникам і це було дійсно видовищно. Але навіть за рахунку 6:2 на власну користь у двоматчевій дуелі київське Динамо не має морального права зупинятись. Якщо вже перед першою грою декларувались наміри покарати суперників за їхні ганебні візити на болота та братання з терористами, то тепер треба їхати на гостьовий матч і знову влаштовувати демонстративне побиття на широкий загал. Інакше це не працює.

І цього разу проти Динамо буде все. У першу чергу — божевільний запал гравців "гробарів", бо для них наш приїзд є не менш принциповим, аніж для українців матч тижневої давнини. Нехай і, поки що, на теренах інших країн. Та й тренером-невдахою Александар Станоєвич утретє за часи роботи в Партизані ставати навряд чи хоче, тож цього разу має вигадати щось більш цікаве, аніж просто брудну боротьбу для своєї команди. У чемпіонаті Партизан виграв черговий матч, але клуб під назвою Єдінство (4:0) навряд чи потягне на рівень, із яким має стикнутись белградська команда найближчим часом. Ми з ними ще не договорили.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Динамо Київ. Коефіцієнт на перемогу команди Олександра Шовковського становить 1,76, імовірність нічиєї оцінюється в 3,90, а успіх Партизана — у 4,45.

Полісся — Олімпія Любляна (перший матч — 0:2)

Четвер, 1 серпня, 19:00. Міський стадіон Глівіце (Глівіце, Польща)

Житомирське Полісся на минулому тижні дебютувало в єврокубках, і це дійсно велика подія в історії клубу. Але дебютувало невдало, поступившись у гостях словенській Олімпія Любляна з рахунком 0:2. І от саме факт переваги суперників у два м’ячі має бентежити команду Імада Ашура чи не більше за факт стартової невдачі, яку можна було легко передбачити. Бо банально досвід гри на такому рівні вирішує все. І навіть якщо суперники особливо не вражають результатами на міжнародній арені, вони все одно краще розуміються на стратегії кваліфікації.

Утім, Поліссю має зараз бути байдуже, із якими випробуваннями стикатись, бо всі вони для "вовків" будуть уперше. Зокрема, потреба за 90 хвилин хоча б відіграти гандикап суперників у два голи, для початку. А ще, також для початку, було б непогано дати раду власним діям в атаці, бо те, що ми побачили в Любляні, із огляду на підбір виконавців, не вражало взагалі. Без однієї команди ми вже залишились у цьому сезоні єврокубків, і втрачати ще одну на самому початку було б занадто великою розкішшю.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Полісся. Коефіцієнт на перемогу команди Імада Ашура становить 2,53, імовірність нічиєї оцінюється в 3,40, а успіх Полісся — у 2,53.