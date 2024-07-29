Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Гравці Динамо Київ, ФК Динамо Київ
29 липня 2024, 18:54
У рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться матч-відповідь між сербським Партизаном та київським Динамо.
Поєдинок відбудеться 31 липня у Белграді (Сербія). Початок — о 21:00.
За версією букмекерів фаворитом протистояння є команда Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 1.81, тоді як потенційний успіх Партизана оцінюється показником 4.30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.20.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито більше двох м'ячів — "тотал більше 2.5" з коефіцієнтом 1.60.
Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють, але матч виграють кияни з коефіцієнтом 3.07.
Можна ризикнути та припустити, що матч закінчиться з результативним нічийним результатом, оскільки Динамо має солідний запас по рахунку. На це дається коефіцієнт 4.42.
Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Партизан — Динамо Київ на нашому сайті.