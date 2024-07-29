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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться матч-відповідь між сербським Партизаном та київським Динамо.

Поєдинок відбудеться 31 липня у Белграді (Сербія). Початок — о 21:00.

За версією букмекерів фаворитом протистояння є команда Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 1.81, тоді як потенційний успіх Партизана оцінюється показником 4.30. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито більше двох м'ячів — "тотал більше 2.5" з коефіцієнтом 1.60.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють, але матч виграють кияни з коефіцієнтом 3.07.

Можна ризикнути та припустити, що матч закінчиться з результативним нічийним результатом, оскільки Динамо має солідний запас по рахунку. На це дається коефіцієнт 4.42.

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