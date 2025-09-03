Бразилия

Угода з 65-річним аргентинцем розрахована до грудня 2027 року.

Атлетіку Мінейру на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Хорхе Сампаолі.

Для Сампаолі це другий прихід до бразильського клубу – до цього він очолював команду з березня 2020 року до лютого 2021 року.

Останнім місцем роботи Хорхе був Ренн, в якому він протримався 2,5 місяці, після чого був звільнений у січні цього року.

Після 20 турів Атлетіку Мінейру набрав 24 очки та посідає 14 місце у чемпіонаті Бразилії.