Хорхе Сампаолі, ФК Атлетіку Мінейру
03 вересня 2025, 13:00
Атлетіку Мінейру на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Хорхе Сампаолі.
Угода з 65-річним аргентинцем розрахована до грудня 2027 року.
Для Сампаолі це другий прихід до бразильського клубу – до цього він очолював команду з березня 2020 року до лютого 2021 року.
Останнім місцем роботи Хорхе був Ренн, в якому він протримався 2,5 місяці, після чого був звільнений у січні цього року.
Після 20 турів Атлетіку Мінейру набрав 24 очки та посідає 14 місце у чемпіонаті Бразилії.