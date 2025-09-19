Бразилия

Колишній півзахисник збірної Бразилії попрощався з футболом у 37 років.

Бразильський хавбек Ренато Аугусто офіційно завершив професійну кар’єру у 37 років. Футболіст поділився своїми думками в інтерв’ю Globo Esporte:

"Справді настав час попрощатися. Або навіть сказати футболу "до побачення". Час перегорнути сторінку, приділити більше уваги дітям, знову стати повноцінним батьком і чоловіком. Час повісити бутси на цвях".

Аугусто починав кар’єру у Фламенго і швидко привернув увагу європейських клубів. У 2008 році він перейшов до німецького Баєра, де провів понад чотири роки.

Після цього виступав у Китаї за Бейцзін Гоань, а згодом повернувся до Бразилії, граючи за Корінтіанс. Останнім клубом у його кар’єрі став Флуміненсе, який він залишив навесні 2025 року.

У складі національної збірної Бразилії Аугусто провів 33 матчі та забив шість голів.