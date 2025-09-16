Іспанія

Тренер хоче повернутися до мадридського клубу після завершення контракту з бразильською збірною.

Контракт італійського фахівця з бразильською федерацією розрахований до завершення чемпіонату світу-2026. Після цього, за словами Анчелотті, він не розглядатиме жодних інших варіантів, окрім повернення на Сантьяго Бернабеу. Джерело: realmadridconfidencial.

"Мій зв’язок із Реалом — особливий. Саме там я досяг найбільших успіхів у своїй кар’єрі", — підкреслив наставник.

Анчелотті вже двічі очолював "вершкових" і здобув із командою три трофеї Ліги чемпіонів, що робить його одним із найуспішніших тренерів в історії клубу. Його можливе повернення до Мадрида після 2026 року може стати ще одним знаковим розділом у спільній історії.