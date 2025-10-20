Ліга чемпіонів

Іспанський фахівець готується до матчу з Баєром.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився напередодні матчу третього туру загального етапу Ліги чемпіонів з леверкузенським Баєром. Його слова наводить RMC Sport.

"Нам дісталися дуже непрості суперники. Завтрашній день стане хорошим випробуванням для обох команд. Ми раді, що виграли два попередні матчі в турнірі, але завтра буде нова гра.

Потрібно віддати належне Баєру за підписання 20 гравців та нового тренера. Вони забивають голи, вміють дуже глибоко оборонятися і чинити тиск. Суперник здатний на багато що, нам потрібно буде з цим правильно справлятися. Кожен матч — це різні ситуації, після тренування подивимося, в якому стані перебувають наші гравці.

Щороку одне й те саме: я розумію ваші почуття. Я дуже задоволений Люкою Шевальє. Для мене він один з найкращих воротарів. Або навіть найкращий. Дуже задоволений його грою.

Ми довго думаємо перед тим, як підписати гравця. У Шевальє є характер, він це демонстрував і продовжує демонструвати на тренуваннях і в матчах.

Що мені подобається... Думаю, ви не пам'ятаєте, скільки років ви критикували Джіджі Доннарумму. Чудово пам'ятаю. Останні чотири роки ви його вбивали. Ви вбивали Джіджі Доннарумму по-спортивному. Тож, будь ласка... Навіть коли я не був тренером ПСЖ. Весь час відчував, що ви критикували Джіджі Доннарумму.

Коли ти воротар такого клубу, як ПСЖ, ти повинен навчитися жити з цим. А про Люка Шевальє можу сказати, що мені подобається його характер, рівень майстерності. Ми впевнені, що він буде дуже важливим для команди ще довгі роки", — заявив Енріке.

Матч між Баєром та ПСЖ відбудеться 21-го жовтня, о 22:00 за київським часом.