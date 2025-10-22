Ліга чемпіонів

Зірка популярного серіалу був присутній на матчі Ліги чемпіонів у Лондоні

Американський актор Джейсон Судейкіс, відомий за роллю тренера Теда Лассо в однойменному серіалі, був помічений на трибунах стадіону Емірейтс у вівторок увечері. ​Камери вихопили зірку під час матчу Ліги чемпіонів, у якому лондонський Арсенал приймав мадридський Атлетіко.

Судейкіс, який є великим шанувальником спорту, викликав жваве обговорення серед футбольних фанатів, враховуючи культовий статус його телевізійного персонажа у сучасній футбольній культурі.

​Цікаво, що на цьому ж матчі був присутній ще один відомий футбольний діяч — легенда Манчестер Юнайтед та колишній тренер клубу Уле Гуннар Сульшер.