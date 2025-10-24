Ліга чемпіонів

Виділили найцікавіше в третьому раунді основного етапу головного клубного турніру.

Третій тур основного етапу Ліги чемпоінів-2025/26 вийшов історичним — ще ніколи за один тур не забивали так багато голів. 43 м'ячі у вівторок та 28 у середу — в сумі 71 раз арбітри вказували на центр поля. Розповідаємо про головних діючих осіб цього туру.

Герой тура: Фермін Лопес (Барселона)

Перед матчем проти Олімпіакоса у Барселони були серйозні кадрові проблеми в атаці, але Фермін Лопес, який лише нещодавно повернувся після травми, влаштував справжню феєрію. Півзахисник відзначився трьома голами й забрав щасливий м'яч після гри. Завдяки цим голам Фермін став другим наймолодшим автором хет-трика у Лізі чемпіонів в складі Барселони, випередивши Ліонеля Мессі. Попереду лише Неймар.

Гол тура: Леннарт Карл (Баварія)

17-річний Карл отримує все більше шансів у Баварії й цього разу навіть вийшов у стартовому складі на матч Ліги чемпіонів проти Брюгге. Півзахисник проявив себе вже на 5-й хвилині зустрічі, зробивши прекрасний сольний прохід через центральну зону й невідпорно пробивши у верхній кут. Немає сумнівів, що це найгарніший та найважливіший гол у кар'єрі Карла. Баварія в тому матчі перемогла з рахунком 4:0, а Леннарт відіграв 69 хвилин.

Асист тура: Енді Робертсон (Ліверпуль)

Шотландський захисник підібрав м'яч на лінії свого штрафного майданчику й одним пасом низом через центральну зону вивів Екітіке практично віч-на-віч, а той втік від захисника та пробив точно у ціль. Прекрасне відчуття моменту й бачення поля у Робертсона. Це був дуже важливий гол, адже в той момент Ліверпуль поступався з рахунком 0:1.

Сейв тура: Гільєрме Вікаріо

Голкіпер Тоттенгема зробив ряд яскравих сейвів й став найкращим гравцем матчу проти Монако. Найбільше запам'ятався момент, коли на початку другого тайму Фоларін Балогун потужно пробив в дальній кут з меж чужого штрафного майданчику, але італієць продемонстрував шикарну реакцію й врятував свою команду.

Матч тура: Баєр — Парі Сен-Жермен 2:7

Який тур, такий й матч тура. Ми обрали найрезультативніший, й він дійсно був дуже цікавим, хоч переможець був зрозумілий занадто швидко. Прекрасна гра для нейтральних фанатів, а ось для українських — зі знаком мінус, адже гравець збірної України зіграв невдало.

Невдаха тура: Ілля Забарний

Ілля Забарний привіз два пенальті та отримав червону картку. Звичайно, рішення арбітра викликають певні сумніви, але в історії Лізі чемпіонів перформанс українського захисника збережеться саме в такому вигляді. В ЗМІ вже почали писати, що через це Ілля Забарний може втратити місце у стартовому складі французького гранда.

Сенсація тура: нищівна поразка Наполі

Нечасто побачиш результативний футбол у матчах Наполі, але у грі проти ПСВ команди на двох забили вісім м'ячів. На жаль для команди Антоніо Конте, на їх рахунку лише два забитих голи. Для Конте це одна з найбільших поразок у тренерській кар'єрі, а три очки після трьох турів — сигнал, що чемпіонам Італії треба щось змінювати.

Стабільність туру: Айнтрахт Ф

В матчах німецької команди вже втретє в цьому розіграші зафіксовано рахунок 5:1. На жаль для франкфуртців — вдруге поспіль не на їх користь. Попереду матчі проти Наполі, Аталанти та Барселони. Чи продовжиться ця серія?

Діліться своїми враженнями від матчів третього туру Ліги чемпіонів в коментарях.