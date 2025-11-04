Ліга чемпіонів

Football.ua разом із брендом GGBET представляють цікаві факти про матчі четвертого туру Ліги чемпіонів-2025/26.

У вівторок, 4 листопада, продовжується основний етап Ліги чемпіонів. На вболівальників чекає низка захоплюючих протистоянь та емоційних возз'єднань.

Європейські арени стануть полем для великих суперництв: Ліверпуль прийматиме Реал на Енфілді, ПСЖ зустрінеться з Баварією, а Ювентус спробує здолати Спортінг. Арсенал має шанс здобути важливі очки у матчі зі Славією, а Барселона вирушає в Бельгію на гру з Брюгге.

Вівторок, 4 листопада

Славія — Арсенал

Остання зустріч цих команд відбулася в чвертьфіналі Ліги Європи сезону 2020/21. Перший матч у Лондоні завершився з рахунком 1:1, а у відповідній грі в Празі Арсенал здобув перемогу 4:0 і вийшов у півфінал.

Славія здобула лише дві перемоги у 15 матчах турнірів під егідою УЄФА проти англійських клубів (Нічия 4, Поразки 9).

Прага забивала у 26 з останніх 27 домашніх єврокубкових матчів.

Арсенал не програє у 10 зустрічах із чеськими клубами (7 перемог, 2 нічиї).

Каноніри виграли сім останніх матчів групового етапу.

Габріел Мартінеллі відзначився голами у трьох матчах Ліги чемпіонів за Арсенал у поточному сезоні.

прогноз 0:2

Наполі — Айнтрахт

Команди востаннє зустрічалися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2022/23, коли Наполі виграв обидва матчі – 2:0 на виїзді та 3:0 вдома.

Наполі зазнав лише однієї поразки в останніх 18 домашніх матчах Ліги чемпіонів (11 перемог, 6 нічиїх).

Італійська команда не програла у п’яти останніх зустрічах із німецькими клубами (4 перемоги, 1 нічия).

Айнтрахт програв три останні матчі проти італійських клубів, не забивши жодного гола.

Кожен із трьох матчів групового етапу Айнтрахта в цьому сезоні завершувався з рахунком 5:1 (1 перемога, 2 поразки).

Лише один із останніх 68 єврокубкових матчів Айнтрахта завершився без голів.

прогноз 1:1

Атлетіко — Юніон

Ця зустріч стане першою між цими командами в єврокубках, а для Юніона – першою грою проти іспанського клубу.

Усі вісім попередніх матчів Атлетико проти бельгійських команд припадали на Брюгге (3 перемоги, 2 нічиї, 3 поразки).

Атлетико зазнав лише однієї поразки в останніх 16 домашніх матчах Ліги чемпіонів (11 перемог, 4 нічиї) та виграв 10 із останніх 11 поєдинків (1 поразка).

Якщо Антуан Грізманн вийде на поле, він підніметься на чисте третє місце серед французів за кількістю матчів у Лізі чемпіонів (109), поступаючись лише Тьєррі Анрі (112) та Каріму Бензема (152).

Юніон виграв три з останніх чотирьох виїзних єврокубкових матчів (1 поразка).

Лише два з останніх 39 матчів Юніона в єврокубках завершилися без голів.

прогноз 2:1

Буде/Глімт — Монако

Буде/Глімт до цього грав лише один матч проти французької команди – нічия 1:1 на виїзді з Ніццою в попередній Лізі Європи.

Норвезька команда зазнала лише дві поразки в останніх 13 домашніх матчах турнірів під егідою УЄФА (10 перемог, 1 нічия), але виграла лише один із останніх восьми матчів загалом (2 нічиї, 5 поразок).

Півзахисник Буде/Глімт Магнус Рійснес може вийти на поле у свій 21-й день народження. У такому випадку він стане наймолодшим норвежцем, який зіграв у єврокубках у день народження.

Монако єдиний раз зустрічався з норвезькою командою в груповому етапі Кубка УЄФА сезону 2005/06 і тоді програв 0:1 Вікінгу.

Червоні та білі не вигравали у шести останніх матчах Ліги чемпіонів (3 нічиї, 3 поразки).

Нападник Монако Джордж Іленіхена у віці 19 років і 80 днів може стати наймолодшим африканським гравцем, який провів 15 матчів у Лізі чемпіонів. Поточний рекорд належить Нванкво Кану (19 років і 260 днів).

прогноз 0:0

Ювентус — Спортінг

Ювентус не програвав у чотирьох останніх матчах проти Спортинга (2 перемоги, 2 нічиї), а остання зустріч завершилася перемогою туринців 2:1 за сумою двох матчів у чвертьфіналі Ліги Європи сезону 2022/23.

Бьянконері виграли лише два з останніх 11 єврокубкових матчів (5 нічиїх, 4 поразки).

Ювентус забив 497 голів у єврокубках і може стати першою італійською командою, яка досягне позначки 500. На другому місці перебуває Мілан із 457 голами.

Спортинг не вигравав у 11 останніх матчах проти італійських команд (5 нічиїх, 6 поразок), починаючи з домашньої перемоги 2:1 над Лаціо на груповому етапі Ліги Європи у вересні 2011 року.

Льви програли три останні виїзні матчі Ліги чемпіонів з однаковим рахунком 1:2.

Спортинг забивав у 19 останніх матчах групових і загальних етапів єврокубків.

прогноз 2:0

Ліверпуль — Реал

Перемога Ліверпуля над Реалом з рахунком 2:0 у п’ятому турі минулого сезону перервала безвиграшну серію червоних проти мадридців із восьми матчів (1 нічия, 7 поразок).

Ліверпуль виграв 15 останніх домашніх матчів групових і загальних етапів єврокубків на Енфілді.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах залишився лише два голи до позначки 50 забитих м’ячів у Лізі чемпіонів. Він може стати першим африканським гравцем, який досяг цього результату.

Трент Александер-Арнольд перейшов із Ліверпуля в Реал минулого літа. За дев’ять сезонів у рідному клубі він провів 354 матчі і не виграв жодного з шести поєдинків проти мадридців (1 нічия, 5 поразок).

Реал виграв лише два з останніх дев’яти матчів проти англійських команд (3 нічиї, 4 поразки).

У віці 22 років і 128 днів Джуд Беллінгем може стати наймолодшим гравцем, який провів 50 матчів у Лізі чемпіонів (у основній сітці). Наразі рекорд належить Ікеру Касільясу (22 роки і 155 днів).

прогноз 2:2

Олімпіакос — ПСВ

Єдиний раз ці команди зустрічалися в 1/16 фіналу Ліги Європи сезону 2020/21, коли Олімпіакос здобув загальну перемогу з рахунком 5:4.

Олімпіакос не програє в семи останніх домашніх матчах проти нідерландських команд (5 перемог, 2 нічиї).

Грецька команда виграла лише два з останніх 23 матчів групового та загального етапів Ліги чемпіонів (3 нічиї, 18 поразок).

ПСВ виграв 10 з останніх 15 матчів проти грецьких клубів (1 нічия, 4 поразки).

Команді з Ейндховена потрібно забити два голи, щоб досягти позначки 150 у основній сітці Ліги чемпіонів.

Ісмаель Сайбарі забивав у двох останніх матчах ПСВ на загальному етапі.

прогноз 1:4

ПСЖ — Баварія

Парі Сен-Жермен зазнав лише дві поразки в останніх 41 домашньому матчі групового та загального етапів Ліги чемпіонів (31 перемога, 8 нічиїх).

Нападник ПСЖ Усман Дембеле віддав гольову передачу та забив переможний гол, коли Боруссія перемогла Баварію 3:2 у півфіналі Кубка Німеччини сезону 2016/17. Однак він був видалений у останній зустрічі цих команд, коли парижани програли 0:1 на загальному етапі минулого сезону, а також зазнав двох поразок від Баварії у складі Барселони на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2022/23. Команди Дембеле не забили жодного гола в цих трьох матчах.

Вілліан Пачо допоміг Айнтрахту обіграти Баварію 5:1 9 грудня 2023 року під час свого єдиного сезону в Бундеслізі. У тому матчі Баварія вперше з 1975 року пропустила п’ять голів протягом години.

Захисник ПСЖ Люка Ернандес перейшов у паризький клуб у липні 2023 року з Баварії, де провів 107 матчів за чотири сезони.

Баварія виграла 13 з останніх 15 матчів проти французьких команд (2 поразки).

Нападник Баварії Гаррі Кейн забив 11 голів у 10 останніх матчах Ліги чемпіонів.

Йосуа Кімміх може провести свій 100-й матч у основній сітці Ліги чемпіонів – усі за Баварію. У такому випадку він стане 30-м гравцем, який досяг цієї позначки за один клуб, і п’ятим представником Баварії після Томаса Мюллера (163), Мануеля Нойєра (131), Філіппа Лама (105) та Олівера Кана (103).

прогноз 1:2

Тоттенгем — Копенгаген

Тоттенгем востаннє зустрічався з датською командою в сезоні 2007/08, коли обіграв Ольборг 3:2 на груповому етапі Кубка УЄФА.

Шпори не програють у 21 останньому домашньому матчі турнірів під егідою УЄФА (17 перемог, 4 нічиї).

Лондонська команда не поступалася в семи останніх матчах групового та загального етапів Ліги чемпіонів (3 перемоги, 4 нічиї) і зберегла свої ворота «сухими» у чотирьох з шести останніх єврокубкових поєдинків.

Копенгаген виграв лише два з 19 попередніх матчів проти англійських команд (5 нічиїх, 12 поразок) і жодного разу не перемагав на виїзді (2 нічиї, 7 поразок).

Данці здобули лише дві перемоги в 21 виїзному матчі основної сітки Ліги чемпіонів (4 нічиї, 15 поразок).

Копенгаген виграв лише два з останніх 15 матчів групового та загального етапів Ліги чемпіонів (6 нічиїх, 7 поразок).

прогноз 3:0

5 листопада, середа

Пафос — Вільярреал

Ця зустріч стане першою між цими командами. Пафос уперше зіграє проти іспанського клубу в єврокубках.

Пафос зазнав лише однієї поразки в дев’яти матчах Ліги чемпіонів цього сезону з урахуванням кваліфікації (4 перемоги, 4 нічиї).

Кіпрська команда зберегла свої ворота «сухими» у п’яти з останніх восьми матчів Ліги чемпіонів із урахуванням кваліфікації.

Єдиний раз Вільярреал грав із кіпрською командою в груповому турнірі Ліги Європи сезону 2014/15 – дві перемоги над Аполлоном (4:0 вдома та 2:0 на виїзді).

Вільярреал виграв лише три з останніх 18 матчів групового та загального етапів Ліги чемпіонів (4 нічиї, 11 поразок).

Лише один із останніх 35 єврокубкових матчів Вільярреала завершився без голів.

прогноз 1:3

Карабах — Челсі

Суперники зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2017/18. У першому турі Челсі переміг удома з рахунком 6:0, а в п’ятому турі забив Карабаху в Баку чотири м’ячі без відповіді.

У семи матчах проти англійських клубів у Карабаха сім поразок. В останніх шести зустрічах скакуни не забили жодного гола.

Леандру Андраде забивав у чотирьох із останніх шести єврокубкових матчів Карабаха.

У 16 останніх єврокубкових матчах Челсі здобув 14 перемог та зазнав двох поразок. Лондонці забивають у 18 єврокубкових матчах поспіль.

Челсі залишився один гол до позначки 350 у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів.

Остання нульова нічия у єврокубковому матчі за участю Челсі датується 2020 роком, коли лондонці поділили очки з Севільєю. Відтоді у 51 єврокубковому матчі синіх був забитий хоча б один гол.

прогноз 0:3

Аякс — Галатасарай

Єдина попередня зустріч цих клубів відбулася в минулому розіграші Ліги Європи. Аякс переміг удома в восьмому турі з рахунком 2:1.

У 14 попередніх матчах проти турецьких клубів Аякс здобув 12 перемог (1 нічия, 1 поразка). Амстердамці не програвали туркам на своєму полі (7 перемог, 1 нічия).

Аякс зазнав шести поразок поспіль у єврокубках.

Захисник Галатасарая Давінсон Санчес провів сезон 2016/17 в Аяксі та був визнаний гравцем року.

Галатасарай може виграти три матчі групового та загального етапів Ліги чемпіонів уперше з сезону 2012/13.

Віктор Осімген забивав у семи єврокубкових матчах поспіль. За цей період він забив дев’ять голів.

прогноз 3:3

Брюгге — Барселона

Барселона здобула перемоги в двох попередніх матчах Ліги чемпіонів проти Брюгге: 3:2 вдома та 1:0 на виїзді у першому груповому етапі сезону 2002/03.

У семи останніх матчах проти іспанських клубів у Брюгге лише одна поразка (2 перемоги, 4 нічиї). Бельгійці не програвали в чотирьох матчах поспіль (2 перемоги, 2 нічиї).

У 18 останніх домашніх єврокубкових матчах Брюгге зазнав лише двох поразок (12 перемог, 4 нічиї). У цьому сезоні з урахуванням кваліфікації бельгійці виграли всі три домашні матчі.

У 12 попередніх матчах проти клубів із Бельгії Барселона зазнала лише двох поразок (9 перемог, 1 нічия).

У чотирьох останніх виїзних матчах загального етапу Ліги чемпіонів Барселона здобула чотири перемоги.

Пау Кубарсі (18 років і 287 днів) може стати третім наймолодшим гравцем, який провів 20 матчів у основній сітці Ліги чемпіонів. Швидше це зробили Ламін Ямаль (17 років і 270 днів) та Уоррен Заїр-Емері (18 років і 277 днів).

прогноз 0:4

Інтер - Кайрат

Інтер та Кайрат зустрінуться вперше. При цьому Інтер ніколи не грав із клубами з Казахстану, а Кайрат – з представниками італійської Серії А.

Інтер не програє у 17 домашніх матчах Ліги чемпіонів поспіль (14 перемог, 3 нічиї).

Міланці не пропустили у 11 з останніх 12 матчів групового та загального етапів Ліги чемпіонів.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес забив 11 м’ячів у останніх 10 матчах Ліги чемпіонів.

З урахуванням кваліфікації Кайрат не вигравав у шести матчах Ліги чемпіонів поспіль (3 нічиї, 3 поразки).

У п’яти з останніх шести матчів Ліги чемпіонів алматинці не забивали. Водночас у п’яти з останніх восьми матчів Кайрат не пропускав голів.

прогноз 3:1

Ман Сіті — Боруссія Дортмунд

У шести попередніх очних матчах Манчестер Сіті зазнав лише однієї поразки (3 перемоги, 2 нічиї). На своєму полі манкуніанці здобули дві перемоги та один раз зіграли внічию.

Сіті виграв 11 матчів поспіль у Манчестері проти німецьких клубів.

Ерлінг Холанн до переходу в Манчестер влітку 2022 року забив за Боруссію 86 голів у 89 матчах. Норвежець грав проти дортмундців на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23 (1 перемога, 1 нічия) та забив переможний гол у Манчестері. У 33 матчах групового та загального етапів Ліги чемпіонів Холанн забив 37 голів.

Півзахисник Сіті Бернарду Сілва може провести свій 100-й матч у Лізі чемпіонів. Він стане четвертим португальцем, який досяг цього показника. Раніше сто матчів провели Кріштіану Роналду (183), Пепе (120) та Луїш Фігу (103).

В останніх чотирьох матчах проти англійських клубів у Боруссії три перемоги та одна поразка.

Боруссія вперше в історії забила чотири голи у трьох матчах Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів поспіль.

прогноз 1:0

Ньюкасл — Атлетік

Єдина попередня зустріч суперників у єврокубках відбулася у другому раунді Кубка УЄФА сезону 1994/95. Ньюкасл переміг удома 3:2, але потім зазнав мінімальної поразки в Більбао і поступився за правилом виїзного гола.

Ньюкасл зазнав шести поразок у дев’яти останніх матчах проти іспанських клубів (3 перемоги).

В останніх 33 домашніх єврокубкових матчах «сороки» зазнали лише чотирьох поразок (22 перемоги, 7 нічиїх).

Ентоні Гордон у третьому турі став першим гравцем Ньюкасла, який забив у трьох матчах основної сітки Ліги чемпіонів поспіль.

Атлетик у дев’яти останніх виїзних матчах проти англійських клубів здобув лише одну перемогу (1 нічия, 7 поразок).

Баски виграли 10 із останніх 14 матчів групового та загального етапів єврокубкових турнірів (1 нічия, 3 поразки).

прогноз 2:2

Марсель — Аталанта

Єдина попередня зустріч суперників у єврокубках відбулася у півфіналі Ліги Європи сезону 2023/24. У Франції зафіксували нічию 1:1, після чого Аталанта перемогла вдома з рахунком 3:0.

Олімпік не може обіграти італійські клуби в дев’яти матчах поспіль (3 нічиї, 6 поразок). Остання перемога датована 2012 роком, коли марсельці в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів здолали Інтер вдома 1:0.

У 20 останніх домашніх єврокубкових матчах Олімпіка лише дві поразки (13 перемог, 5 нічиїх). Марсельці не програють на своєму полі в дев’яти матчах поспіль (7 перемог, 2 нічиї).

Аталанта не перемагає у Франції в трьох єврокубкових матчах поспіль (2 нічиї, 1 поразка).

У 17 останніх матчах групового та загального етапів єврокубкових турнірів бергамці зазнали лише двох поразок (9 перемог, 6 нічиїх).

Аталанта зберегла свої ворота «сухими» у семи з останніх 12 матчів групового та загального етапів.

прогноз 1:1

Бенфіка — Баєр

У шести попередніх матчах із Байером у Бенфіки лише одна поразка (2 перемоги, 3 нічиї). Дві останні зустрічі відбулися на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2014/15: у другому турі Байер здобув перемогу вдома 3:1, а в шостому суперники зіграли в Лісабоні внічию 0:0.

У 15 останніх матчах проти німецьких клубів Бенфіка здобула лише дві перемоги (3 нічиї, 10 поразок). «Орли» не можуть виграти в шести матчах поспіль (1 нічия, 5 поразок).

У восьми останніх матчах групового та загального етапів Ліги чемпіонів Бенфіка здобула лише одну перемогу (2 нічиї, 5 поразок).

Алекс Грімальдо до переходу в Леверкузен влітку 2023 року провів за Бенфіку 303 матчі, у яких забив 27 голів. У сезоні 2016/17 крайній захисник зробив із лісабонцями «золотий дубль», а сім років по тому повторив це з Байером.

Байер не виграв у Лізі чемпіонів протягом п’яти матчів поспіль (2 нічиї, 3 поразки).

Жоден із останніх 26 єврокубкових матчів за участю Байера не завершився нульовою нічиєю.

прогноз 0:0

