Ліга чемпіонів

Захисник Інтера прокоментував перемогу над Кайратом.

Міланський Інтер напередодні обіграв казахстанський Кайрат у домашньому матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Інтер — Кайрат 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "змій" Карлос Аугусто прокоментував виступ власної команди.

"Вчора я казав на інтерв’ю, що в Лізі чемпіонів не буває легких матчів. Нам слід було краще до них підійти, але важливо, що нам вдалось перемогти. Я радий забитому голу, але головне — це перемога команди.

Ми знаємо свою силу, але ми повинні завжди її демонструвати: нам потрібно більше зосереджуватись на грі, і сьогодні важливо було перемогти. Ми зіграли хороший матч.

Усі думають, що такі ігри повинні закінчуватись із рахунком 5:0, але в сучасному футболі легких команд не буває. Важливо, що ми перемогли.

Ківу? Він хоче підняти нашу гру на новий якісний рівень. Ми трохи повільно володіли м'ячем у першому таймі, але створили моменти та забили двічі, але ми можемо краще.

Ми також домовились ще в автобусі з Піо, що якби він зробив мені результативну передачу, ми б святкували по-своєму. Так і сталось.

Звичайно, перемога Інтера важливіше за все для нас, бо це наша мета, тому ми повинні продовжувати наш шлях. Такі ігри чудові для розвитку команди. У нас є якість, щоб виграти в них їх, але ми повинні зробити все можливе, щоб досягти успіху у власному прогресі загалом", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер поїде до мадридського Атлетіко.