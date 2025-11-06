Українець підтримав партнера, який припустився помилки в епізоді з голом.
Георгій Судаков, Getty Images
06 листопада 2025, 18:46
Хавбек Бенфіки та збірної України Георгій Судаков прокоментував поразку лісабонського клубу від Баєра у четвертому турі Ліги чемпіонів. Футболіст висловився у своїх соцмережах, підкресливши, що команда повинна рухатися далі попри невдачу.
"Це був явно не наш день, але ми повинні продовжувати боротись до кінця. Хочу підтримати Самуеля Даля – таке трапляється з усіма, вище голову!", написав Судаков.
Бенфіка поступилася з рахунком 0:1. Даль допустив помилку, яка призвела до пропущеного м’яча.
Колектив Жозе Моурінью наразі займає передостаннє місце в таблиці Ліги чемпіонів.