Ліга чемпіонів

Українець підтримав партнера, який припустився помилки в епізоді з голом.

Хавбек Бенфіки та збірної України Георгій Судаков прокоментував поразку лісабонського клубу від Баєра у четвертому турі Ліги чемпіонів. Футболіст висловився у своїх соцмережах, підкресливши, що команда повинна рухатися далі попри невдачу.

"Це був явно не наш день, але ми повинні продовжувати боротись до кінця. Хочу підтримати Самуеля Даля – таке трапляється з усіма, вище голову!", написав Судаков.

Бенфіка поступилася з рахунком 0:1. Даль допустив помилку, яка призвела до пропущеного м’яча.

Колектив Жозе Моурінью наразі займає передостаннє місце в таблиці Ліги чемпіонів.