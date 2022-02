Нападающий Марселя Аркадиуш Милик стал лучшим футболистом недели в Лиге конференций.

В рамках первого поединка 1/16 финала Лиги конференций "провансальцы" на своем поле уверенно обыграли азербайджанский Карабах (3:1), а сам поляк отметился дублем в ворота соперника.

Two-goal hero Arkadiusz Milik wins Player of the Week! 🏅 Agree with the order? 🤷 #Laufenn | #UECLPOTW | #UECL pic.twitter.com/BX0bP7WSeE