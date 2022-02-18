Лига конференций

Тем не менее, гол форварда не помог Витессу избежать поражения в матче против Рапида.

Нападающий Витесса Лоис Опенда сумел забить в ворота венского Рапида в первом матче плей-офф Лиги конференций, однако этого было недостаточно для того, чтобы избежать поражения (1:2).

Однако, гол футболиста был признан лучшим среди всех забитых мячей в первых поединках 1/16 финала.

🤩 Dorley, Openda, Pellegrino, Gakpo all produced great goals but see who claimed the Goal of the Week title... ⚽️🔝@Heineken | #UECLGOTW | #UECL pic.twitter.com/rakHRkx1I3 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 18, 2022

Помимо Опенды на звание автора лучшего гола недели претендовали Оскар Дорли (Слован), Коди Гакпо (ПСВ) и Амаль Пеллегрино (Буде-Глимт).

Ранее стал известен лучший футболист недели в третьем по силе еврокубке.