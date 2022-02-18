Тем не менее, гол форварда не помог Витессу избежать поражения в матче против Рапида.
лоис опенда, getty images
18 февраля 2022, 17:23
Нападающий Витесса Лоис Опенда сумел забить в ворота венского Рапида в первом матче плей-офф Лиги конференций, однако этого было недостаточно для того, чтобы избежать поражения (1:2).
Однако, гол футболиста был признан лучшим среди всех забитых мячей в первых поединках 1/16 финала.
Помимо Опенды на звание автора лучшего гола недели претендовали Оскар Дорли (Слован), Коди Гакпо (ПСВ) и Амаль Пеллегрино (Буде-Глимт).
Ранее стал известен лучший футболист недели в третьем по силе еврокубке.