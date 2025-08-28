Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють швейцарський Серветт та донецький Шахтар.

Швейцарський Серветт та донецький Шахтар зіграють матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА на Стад-де-Женев.

Жослен Гурвеннек, після нічиєї в першій грі (1:1), залучив до стартового складу Маньїна на правому фланзі оборони, тоді як Мраз гратиме в атаці.

Арда Туран, у свою чергу, використав із перших хвилин Очеретька та Бондаренка в центрі поля, тоді як Кевін зіграє ліворуч в атаці.

Серветт: Малль — Маньїн, Бронн, Барон, Мазіку — Стеванович, Конья, Фомба, Нжо — Антунес, Мраз.

Запасні: Фрік, Марван, Ондуа, Моранді, Уаттара, Гіємено, Варела, Джеллоу, Цука, Скандурра, Атангана.



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон Гомес, Очеретько — Аліссон, Судаков, Кевін.

Запасні: Фесюн, Марлон Сантос, Швед, Азарові, Еліас, Глущенко, Цуканов, Конопля, Назарина, Лукас, Педріньйо да Сілва, Фарина.



Гра Серветт — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.