Football.ua за підтримки betking представляє прев’ю матчу кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, який відбудеться 28 серпня та розпочнеться о 22:00.

Про перспективи донецького Шахтаря виступити в Лізі Європи УЄФА цього сезону вже всі мали забути. Їх зруйнували самі "гірники" два тижні тому. А от тиждень тому команда Арди Турана мала всі шанси зробити так, щоб ні про які шанси вже для швейцарського Серветта в контексті можливого потрапляння до Ліги конференцій ми вже не говорили. Але не зробила. Тож поговоримо про всіх.

СЕРВЕТТ — ШАХТАР (ПЕРШИЙ МАТЧ – 1:1)

ЧЕТВЕР, 28 СЕРПНЯ, 22:00 ▪️ СТАД ДЕ ЖЕНЕВ, ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРІЯ) ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГІЛЬЄРМО КУАДРА ФЕРНАНДЕС (ІСПАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ на UPL.ТБ ▪️

Колектив Жослена Гурвеннека отримав подарунок від організаторів місцевої ліги минулими вихідними у вигляді відсутності матчу чемпіонату поміж іграми про Шахтаря. "Гірникам" аналогічний подарунок робити б ніхто не став, але нововведення цього сезону УПЛ у вигляді участі команд "еліти", окрім єврокубкової четвірки, у 1/32 фіналу Кубка України автоматично створило великий вихідний майже для всіх рівнів нашого професійного футболу.

Чи на користь це Серветту? Нехай швейцарці самі вирішують. Їхнє завдання в першій грі полягало лише в тому, щоб фантастичні 26 ударів по воротам їхнього голкіпера не перетворились на жахливу прірву в плані підсумкового результату перед матчем-відповіддю на власному полі. Але для цього потрібен ігровий тонус, який зберегти без матчу чемпіонату на вихідних є надзвичайно складним завданням.

При цьому треба також пам’ятати, що Гурвеннек підібрав команду в кризі фактично на старті сезону й одразу програв із нею кваліфікацію до Ліги Європи нідерландському Утрехту. Так, потім була перемога в тій самій стадії 1/32 фіналу Кубка Швейцарії над Дарданією з Лозанни, але це приблизно те саме, якби Шахтар приїхав минулого вікенду назад до України пограти резервним складом проти команд Другої ліги. При всій повазі до всіх сторін. Результат не свідчив би ні про що.

І якщо брати власне команду Арди Турана, то не варто зайвий раз акцентувати увагу на тому, що їй просто потрібно було зупинитись, доки геть не пізно. Невідомо, скільки тренувань було в "гірників" за цей тиждень, але точно не по три на добу, як це було під час короткочасних літніх зборів. І це добре, бо донеччани почали фактично ламатись, а це ми ще не дістались першої міжнародної перерви в цьому сезоні.

Невертона та Еліаса на світлинах з останнього тренування команди перед грою в Швейцарії знайти так і не вдалось, а отже це чергові "мінус два" у команди Турана. Відповідно — резервів не залишилось, і банально закривати місце в центрі атаки доведеться або "хибною дев’яткою" за рахунок Педріньйо да Сілви, або знову використовувати там Аліссона, як це було в другому таймі першого матчу. Можна очікувати й на де в чому сенсаційну появу новачка Лукаса в стартовому складі на настільки важливу гру, але Туран не виглядає тренером, який буде ризикувати всім у ситуації, коли команді просто потрібно почати штампувати голи у ворота суперників. Для чогось же вони всі ці моменти створюють.

Відзначимо завершення дискваліфікацію Олега Очеретька, тож у центрі поля стане трохи легше з ротацією. І, звичайно, не забуваємо про фактор трансферного ринку. Прийдешня гра — фактично остання для гравців "гірників", яких ми часто бачимо в новинах цього літа.

Так, Георгій Судаков та Кевін можуть залишити клуб уже найближчим часом, а отже це буде їхній шанс зробити собі афішу, що Бенфіка, Фулгем та будь-хто інший упевнено сказали: "Беремо!", і виклали стільки, скільки просить за гравців Шахтар та зрештою покінчили з цими сагами. Команді зиск від цього очевидний: сезон без єврокубків для "гірників" — не сезон, тож саме 28 серпня вирішуватиметься все для Турана й його підопічних.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ШАХТАР : Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон Гомес, Судаков — Аліссон, Педріньйо да Сілва, Кевін.

СЕРВЕТТ : Малль — Срданович, Бронн, Барон, Мазіку — Конья, Фомба — Стеванович, Антунес, Моранді — Варела.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Попередня зустріч (1:1) була першою для команд у офіційних матчах.

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

