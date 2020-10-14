Предлагаем вашему вниманию результаты поединков в южноамериканском отборе.
Эквадор – Уругвай, Getty Images
14 октября 2020, 10:52
Во втором туре отборна на чемпионат мира-2022 в Южной Америке Эквадор обыграл Уругвай со счетом 4:2, Парагвай минимально одолел Венесуэлу, а Чили и Колумбия сыграли в результативную ничью – 2:2.
Эквадор – Уругвай 4:2
Голы: Кайседо, 15, Эстрада, 45, 52, 75 Плата, 75 – Суарес, 84 (пенальти) 90, (пенальти).
Эквадор: Домингес – Пресиадо, Арболеда, Арреага, Эступиньян (Паласиос, 74) – Мена, Груэсо, Кайседо (Нобоа, 85), Ибарра (Франко, 69) – Валенсия (Плата, 69), Эстрада (Кампана, 85).
Уругвай: Кампанья – Касерес, Араухо, Годин, Винья – Нандес (де ла Крус, 46), Вальверде (Арамбарри, 89), Бентанкур (Торрейра, 77), Родригес (Нуньес, 46) – Макси Гомес (Родригес, 63), Суарес.
Предупреждения: Груэсо, Паласиос.
Венесуэла – Парагвай 0:1
Гол: Хименес, 85.
Венесуэла: Фариньес – Фельчер, Чансельор, Анхель, Росалес (Эрнандес, 77) – Ринкон, Кассерес (Рамирес, 89) – Мачис (Мурильо, 84), Эррера, Отеро (Сотельдо, 77) – Кордова (Аристегьета, 88).
Парагвай: Сильва – Эспинола, Гомес, Алонсо, Риверос (Альдерете, 90) – Хименес, Кубас (Кардосо Лусена, 77), Вильясанти – Альмирон (Рохас, 90), Лескано (Санабрия, 76), Ромеро (Бальбуэна, 87).
Предупреждения: Эррера, Фельчер, Ринкон – Кубас, Лескано, Альмирон.
Чили – Колумбия 2:2
Голы: Видаль, 38 (пенальти), Санчес, 41 – Лерма, 7, Фалькао, 90+1.
Чили: Кортес – Исла, Сьерральта, Диас, Вегас – Арангис, Баэса, Видаль – Пинарес (Фуэнсалида, 74), Варгас (Диас, 90), Санчес.
Колумбия: Варгас – Медина (Альсате, 29), Мурильо, Санчес, Мохика – Барриос (Фалькао, 72) – Куадрадо, Лерма – Хамес, Сапата, Муриэль (Морелос, 51).
Предупреждения: Видаль, Сьерральта, Диас, Кортес, Варгас – Санчес, Хамес.