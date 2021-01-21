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Football.ua рассказывает, какими моментами хавбек запомнился любителям футбола.

Генрих Гамлетович Мхитарян — один из, если не самым легендарным футболистом в истории армянского футбола.

Мхитарян является лучшим бомбардиром в истории своей национальной сборной, первым армянским игроком, выигравшим еврокубок, а также обладателем ряда индивидуальных наград.

Football.ua выделяет несколько самых ярких моментов карьеры нынешнего футболиста Ромы.

Первый хет-трик в составе донецкого Шахтера в поединке с одесским Черноморцем

Летом 2010 года "Микки" пополнил ряды "горняков", перебравшись на Донбасс Арену из соседнего Металлурга, а спустя два года отличился первым хет-триком в оранжево-черной футболке. Шахтер победил крепкий Черноморец со счетом 5:1.

Дебютные голы в Лиге чемпионов

В сезоне-2012/13 Шахтер сумел выйти из тяжелой группы в главном еврокубке, а начало удачному шествию донецкой команды по групповому этапу положил именно Мхитарян, дважды отличившийся в матче первого тура с датским Норшелланном.

Кроме того, Генрих стал первым армянским футболистом, сумевшим отличится в ЛЧ.

Лучший бомбардир чемпионата Украины в сезоне-2012/13

Кампания-12/13 стала лучшей для Генриха в футболке Шахтера. 25 мячей в УПЛ не только позволили ему стать лучшим бомбардиром украинского первенства, но и побить рекорд Сергея Реброва и Максима Шацких по количеству голов в рамках одного сезона Премьер-Лиги.

Гол Баварии в Суперкубке Германии в 2014 году

После довольно неплохого дебютного сезона в составе дортмундской Боруссии Генрих приложил ногу к победе "шмелей" в Суперкубке, открыв счет во встрече с Баварией.

Потрясающий сезон-2015/16 в составе Боруссии

Провальный для Мхитаряна, и всей Боруссии в целом, сезон-2014/15 сменился невероятным индивидуальным представлением армянина в будущей кампании. Уже под руководством Томаса Тухеля.

"Микки" стал лучшим ассистентом и игроком немецкого чемпионата, чем заслужил переход в Манчестер Юнайтед.

Роскошный гол-скорпиона в футболке МЮ

В декабрьском поединке 2016 года против Сандерленда Генриху удалось забить свой самый памятный гол в карьере.

Гол в финале Лиги Европы

Манчестер Юнайтед добыл уверенную победу над симпатичным Аяксом Петера Боша в финале второго по значимости еврокубка, а второй гол в той встрече оказался на счету нашего сегодняшнего героя.

Взятие ворот МЮ в составе лондонского Арсенала

Шикарный выстрел во встрече с Пармой

В ноябре прошлого года Рома разгромила "пармезанцев", а дублем в той встрече отметился Мхитарян. Первый гол армянина получился очень запоминающимся.

Гол во встрече с Италией, позволивший Мхитаряну стать лучшим бомбардиром в истории сборной Армении

В квалификационном поединке с итальянцами, завершившийся сенсационной ничьей 2:2, Генрих отметился голом, позволившим ему стать лучшим голеадором в истории своей страны.

Роман Котляр, Football.ua