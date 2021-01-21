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Курьезный случай произошел перед игрой одного из чемпионатов Африканского континента.

Как сообщает ресурс New Daily, в Суперлиге Замбии произошел достаточно курьезный инцидент с участием тренера вратарей одной из команд.

Чарльз Чилеш, представитель руководящего штаба команды Форест Рейнджерс, был обвинен в неспортивном поведении после "попадания неизвестного вещества в ворота и мочеиспускания/имитации мочеиспускания на одну из штанг ворот соперника" перед субботней игрой против Призон Леопардс.

Нарушитель порядка также был обвинен в "совершении действий, несовместимых с ценностями и принципами честной игры, которых поддерживаются ФИФА, CAF и FAZ".

A video has been shared of the moment suspended Forest Rangers FC goalkeeping coach Charles Chileshe was seen sprinkling an unknown substance and simulating to urinated or actually urinating against a goalpost before his team's match with Prison Leopards on Saturday. pic.twitter.com/VapGc1fEUx — ZambianSoccerNet (@ZambiaSoccerNet) January 18, 2021

Клуб уже успел заявить, что принял меры дисциплинарного взыскания в адрес одного из членов тренерского штаба.

Стоит отметить, что использование "мути" — распространенной в Южной Африке традиционной медицинской практики, заключающейся в вере в то, что определенные ритуальные действия помогают добиться успеха в игре, — не является редкостью для данного региона.

Однако "магия" на этот раз дала сбой, а Форест Рейнджерс уступили Призон Леопардс со счетом 0:2.

Внимания стоит и тот факт, что данный инцидент произошел на фоне событий Кубка африканских наций в Камеруне, когда тренера Зимбабве Здравко Логарушича обвинили в подбрасывании мертвой летучей мыши на футбольное поле перед игрой его подопечных против хозяев турнира. "Шаманский ритуал" и тут дал сбой — Зимбабве уступила 0:1.