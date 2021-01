Как сообщает ресурс New Daily, в Суперлиге Замбии произошел достаточно курьезный инцидент с участием тренера вратарей одной из команд.

Чарльз Чилеш, представитель руководящего штаба команды Форест Рейнджерс, был обвинен в неспортивном поведении после "попадания неизвестного вещества в ворота и мочеиспускания/имитации мочеиспускания на одну из штанг ворот соперника" перед субботней игрой против Призон Леопардс.

Нарушитель порядка также был обвинен в "совершении действий, несовместимых с ценностями и принципами честной игры, которых поддерживаются ФИФА, CAF и FAZ".

A video has been shared of the moment suspended Forest Rangers FC goalkeeping coach Charles Chileshe was seen sprinkling an unknown substance and simulating to urinated or actually urinating against a goalpost before his team's match with Prison Leopards on Saturday. pic.twitter.com/VapGc1fEUx