Курьезный случай произошел перед игрой одного из чемпионатов Африканского континента.
Как сообщает ресурс New Daily, в Суперлиге Замбии произошел достаточно курьезный инцидент с участием тренера вратарей одной из команд.
Чарльз Чилеш, представитель руководящего штаба команды Форест Рейнджерс, был обвинен в неспортивном поведении после "попадания неизвестного вещества в ворота и мочеиспускания/имитации мочеиспускания на одну из штанг ворот соперника" перед субботней игрой против Призон Леопардс.
Нарушитель порядка также был обвинен в "совершении действий, несовместимых с ценностями и принципами честной игры, которых поддерживаются ФИФА, CAF и FAZ".
Клуб уже успел заявить, что принял меры дисциплинарного взыскания в адрес одного из членов тренерского штаба.
Стоит отметить, что использование "мути" — распространенной в Южной Африке традиционной медицинской практики, заключающейся в вере в то, что определенные ритуальные действия помогают добиться успеха в игре, — не является редкостью для данного региона.
Однако "магия" на этот раз дала сбой, а Форест Рейнджерс уступили Призон Леопардс со счетом 0:2.
Внимания стоит и тот факт, что данный инцидент произошел на фоне событий Кубка африканских наций в Камеруне, когда тренера Зимбабве Здравко Логарушича обвинили в подбрасывании мертвой летучей мыши на футбольное поле перед игрой его подопечных против хозяев турнира. "Шаманский ритуал" и тут дал сбой — Зимбабве уступила 0:1.