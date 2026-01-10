Інше

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка африканських націй-2025, який відбувся 9 січня 2026 року.

Збірна Сенегалу продовжує боротьбу за титул Кубка африканських націй 2025 року. У чвертьфіналі "Леви Теранги" мінімально переграли Малі з рахунком 1:0 у матчі, який пройшов у напруженій та безкомпромісній боротьбі.

Долю поєдинку вирішив епізод у середині першого тайму. На 27-й хвилині голкіпер Малі Джигі Діарра припустився результативної помилки, якою миттєво скористався Іліман Ндіає, відправивши м’яч у порожні ворота.

Ще до перерви становище малійців стало критичним. Капітан команди Ів Біссума отримав другу жовту картку та достроково залишив поле, змусивши партнерів грати вдесятьох проти чинних чемпіонів Африки.

Попри чисельну перевагу суперника, Малі не зламався і після перерви виглядав гідно. Команда активно шукала свій шанс, створювала небезпечні моменти й кілька разів змушувала сенегальців діяти на межі можливостей, однак зрівняти рахунок так і не змогла.

ДО ВАШОЇ УВАГИ ВІДЕО НАЙКРАЩИХ МОМЕНТІВ МАТЧУ МАЛІ — СЕНЕГАЛ У РАМКАХ 1/4 ФІНАЛУ КУБКА АФРИКАНСЬКИХ НАЦІЙ-2025:

Малі — Сенегал 0:1

Гол: Ндіає, 27

Вилучення: Біссума, 45+3 (Малі)