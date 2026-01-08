Інше

Штучний інтелект і 3D-моделі гравців мають зробити рішення швидшими та точнішими.

Міжнародна федерація футболу планує суттєво вдосконалити механізм визначення положення поза грою на чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

За його словами, на турнірі буде використано нову версію напівавтоматичної системи офсайду, засновану на створенні тривимірних копій усіх футболістів на полі. Ці 3D-моделі працюватимуть із застосуванням штучного інтелекту, що дозволить з більшою точністю фіксувати фінальне положення частин тіла гравців у момент передачі.

Інфантіно наголосив, що це стане серйозним кроком уперед у розвитку технологій суддівства, забезпечивши чіткіші візуалізації, швидше ухвалення рішень і краще розуміння спірних епізодів для гравців, тренерів і вболівальників.

Раніше також повідомлялося, що Міжнародна рада футбольних асоціацій розгляне можливі зміни в правилах трактування офсайду 20 січня 2026 року. У разі їх ухвалення нові положення можуть набути чинності з сезону-2026/27. Зокрема, керівник відділу глобального розвитку футболу ФІФА Арсен Венгер пропонував змінити правило так, щоб гравець не вважався в офсайді, якщо будь-яка частина тіла, якою можна забити гол, знаходиться на лінії передостаннього захисника або позаду неї.

Чемпіонат світу 2026 року відбудеться з 11 червня по 19 липня на території Канади, Мексики та США. Уперше в історії турніру в ньому візьмуть участь 48 національних збірних.