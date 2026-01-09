Інше

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера betking анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цих вихідних.

Клубний сезон дарує футбольним фанатам справжнє свято: на цих вихідних ми дізнаємося володаря Суперкубка Іспанії, побачимо кубкову дуель в Англії та принципові протистояння в Італії та на полях Африки.

Субота пройде під знаком Кубка Англії, де Тоттенгем прийматиме Астон Віллу, а пізніше ввечері на Кубку африканських націй зійдуться Єгипет та Кот-д'Івуар.

Неділя стане кульмінацією тижня. Спочатку в Саудівській Аравії відбудеться грандіозне протистояння між Барселона та Реал Мадрид, а завершиться ігровий день битвою титанів Серії А — Інтера та Наполі.

ТОТТЕНГЕМ — АСТОН ВІЛЛА

Субота, 10 січня, 19:45. Тоттенгем Готспур Стедіум, Лондон

Пряма трансляція на Setanta Sports

Кубок Англії завжди славився своєю непередбачуваністю, але жеребкування 1/32 фіналу було особливо суворим до Тоттенгем та Астон Вілла, звівши двох представників верхньої частини таблиці АПЛ вже на старті турніру.

Астон Вілла під керівництвом Унаї Емері перетворилася на грізну силу, здатну обіграти будь-якого суперника. "Леви" зараз перебувають у чудовій формі, і хоча боротьба за зону Ліги чемпіонів є пріоритетом, іспанський фахівець, відомий своїм вмінням грати в кубкових турнірах, навряд чи захоче вилітати так рано. Останні візити бірмінгемців до Північного Лондона були досить успішними, що додає впевненості гостям.

Очікується відкрита гра, адже обидві команди віддають перевагу діям першим номером. Питання лише в тому, хто краще реалізує свої моменти в цьому безкомпромісному двобої.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Тоттенгем — 2.50, нічия — 3.33 (у основний час), а перемога Астон Вілла — 2.62.

ЄГИПЕТ — КОТ-Д'ІВУАР

Субота, 10 січня, 21:00. Стад Адрар, Агадір

Пряма трансляція на MEGOGO

Чвертьфінал Кубка африканських націй дарує нам вивіску, гідну фіналу. Семиразові чемпіони, "фараони", проти чинних володарів титулу — "слонів".

Єгипет на цьому турнірі традиційно спирається на майстерність Мохамеда Салаха та надійну організацію гри в центрі поля. Попри певні труднощі на груповому етапі, єгиптяни вміють додавати саме в іграх на виліт. Для Салаха цей турнір — чергова спроба нарешті підняти над головою трофей зі своєю збірною, якого йому так бракує в колекції.

Кот-д'Івуар приїхав захищати свій статус найсильнішої команди континенту. "Слони" володіють одним із найпотужніших складів на турнірі з великою кількістю зірок із європейських топ-ліг. Їхня атлетична та швидка гра може стати серйозною проблемою для технічних, але повільніших захисників Єгипту.

Історія зустрічей цих команд на КАН завжди сповнена драматизму. Це буде битва досвіду проти фізичної потужності, де ціна однієї помилки може стати фатальною на шляху до півфіналу.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Єгипет — 3.40, нічия — 2.71 (у основний час), а перемога Кот-д'Івуар — 2.57.

БАРСЕЛОНА — РЕАЛ МАДРИД

Неділя, 11 січня, 21:00. Кінг Абдулла Спортс Сіті, Джидда

Пряма трансляція на Setanta Sports

Четвертий рік поспіль фінал Суперкубка Іспанії перетворюється на Ель-Класіко, і цього разу інтрига зашкалює. Минулого року Барселона під керівництвом Гансі Фліка буквально розтрощила мадридців із рахунком 5:2, тож команда Хабі Алонсо палає бажанням взяти реванш.

Каталонці підходять до фіналу у статусі фаворита після впевненого розгрому Атлетік Більбао (5:0) у півфіналі. Зайва доба відпочинку та той факт, що Флік зміг достроково замінити лідерів, дає "блаугранас" суттєву перевагу у свіжості.

Реал Мадрид, навпаки, пройшов через виснажливе дербі з Атлетіко (2:1), де доля матчу вирішувалася на останніх хвилинах. До того ж "вершкові" змушені обходитися без Мбаппе (?), що перекладає весь тягар атаки на плечі Родріго та Вінісіуса.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Барселона — 1.90, нічия — 4.00 (у основний час), а перемога Реал Мадрид — 3.50.

ІНТЕР — НАПОЛІ

Неділя, 11 січня, 21:45. Джузеппе Меацца, Мілан

Пряма трансляція на MEGOGO

Завершуватимемо вікенд у Мілані, де "нерадзуррі" прийматимуть гостей із Неаполя.

Інтер продовжує демонструвати монолітний футбол. Команда Крістіана Ківу впевнено почувається в ролі фаворита, а зв'язка в нападі на чолі з Лаутаро Мартінесом працює як годинник. На домашній арені міланці рідко відпускають суперників, намагаючись задушити їх контролем м'яча та швидкими переходами з оборони в атаку.

Візит на Сан-Сіро стане справжнім іспитом для амбіцій неаполітанців. Якщо Наполі вдасться нейтралізувати півзахист господарів, вони цілком можуть розраховувати на контратаки.

Статистика останніх років свідчить про перевагу Інтера в очних зустрічах на власному полі, проте Наполі завжди залишається небезпечним опонентом, здатним на сюрпризи в найвідповідальніші моменти.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Інтер — 1.75, нічия — 3.60, а перемога Наполі — 4.75.

