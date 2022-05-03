Другое

Український рефері буде працювати у Європі.

Напередодні УАФ повідомляло, що український арбітр Дмитро Кривушкін обслуговуватиме матчі другої та третьої польських футбольних ліг.

Наразі стало відомо, що Кривушкін отримав призначення на матч другої ліги Польщі між Віслою Пулави та Гутніком з Кракова.

Поєдинок відбудиться у рамках 32 туру Другої ліги країни 7 травня. Початок поєдинку — о 18:00 за київським часом.

Додамо, що Кривушкін вже працював на поєдинках польських нижчих ліг, а також судив благодійний матч Лехія (Польща) — Шахтар, який проходив у Гданську.