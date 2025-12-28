Інше

Легендарний португалець продовжує домінувати навіть у 40 років

Нападник Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду вкотре підтвердив свій статус головної зірки східного футболу.

На урочистій церемонії Globe Soccer Awards в Дубаї його офіційно визнали Найкращим гравцем року на Близькому Сході. Ця перемога стала для Кріштіану особливою, адже він забирає цю нагороду вже третій рік поспіль (2023, 2024, 2025).

У фінальному голосуванні португалець обійшов інших іменитих представників саудівської Про-ліги, серед яких були: Карім Бензема (Аль-Іттихад) та Ріяд Марез (Аль-Аглі);

Отримуючи нагороду, Кріштіану натякнув, що не збирається зупинятися найближчим часом:

"Дякую Globe Soccer Awards. Для мене велике задоволення бачити тут гравців, президентів, агентів! Дякую. Я хочу досягти 1000 голів, і я зроблю це без травм, іншаллах".