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Український півзахисник вимушено залишив поле на 21 хвилині матчу чемпіонату Польщі.

У рамках 32 туру чемпіонату Польщі Ракув на своєму полі зіграв внічию з Краковією з рахунком 1:1.

У цьому протистоянні участь взяв атакуючий півзахисник гостей Євген Коноплянка, але дограти цю зустріч українець не зміг.

На 21-й хвилині Коноплянка отримав травму та залишив поле. Натомість вийшов румун Сергіу Ханка.

Характер травми 32-річного вінгера наразі невідомий.