Захисник продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.
ЕМЕРІК ЛАПОРТ, GETTY IMAGES
24 серпня 2023, 16:41
Емерік Лапорт перейшов до Ан-Насру, повідомив офіційний сайт Манчестер Сіті.
Подробиці на даний момент не називаються, проте були чутки, що захисник зароблятиме 20-25 мільйонів доларів за сезон, а Манчестер Сіті отримає близько 20 мільйонів євро за свого футболіста.
"Я хотів би подякувати тренерам, моїм товаришам по команді і, звичайно, чудовим вболівальникам за всю їх підтримку протягом усього мого часу в Манчестері.
Я завжди буду фанатом Сіті і з нетерпінням чекаю на зустріч із вами знову", — сказав Лапорт.
Загалом Лапорт провів у складі Сіті 5,5 років, виграв 13 трофеїв, а також зіграв 180 матчів за "містян".