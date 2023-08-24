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Захисник продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Емерік Лапорт перейшов до Ан-Насру, повідомив офіційний сайт Манчестер Сіті.

Подробиці на даний момент не називаються, проте були чутки, що захисник зароблятиме 20-25 мільйонів доларів за сезон, а Манчестер Сіті отримає близько 20 мільйонів євро за свого футболіста.

13 major trophies. An amazing City career.



Thank you, @Laporte! 🌟 pic.twitter.com/UNUX0lokcH — Manchester City (@ManCity) August 24, 2023

"Я хотів би подякувати тренерам, моїм товаришам по команді і, звичайно, чудовим вболівальникам за всю їх підтримку протягом усього мого часу в Манчестері.

Я завжди буду фанатом Сіті і з нетерпінням чекаю на зустріч із вами знову", — сказав Лапорт.

Загалом Лапорт провів у складі Сіті 5,5 років, виграв 13 трофеїв, а також зіграв 180 матчів за "містян".