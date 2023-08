Емерік Лапорт перейшов до Ан-Насру, повідомив офіційний сайт Манчестер Сіті.

Подробиці на даний момент не називаються, проте були чутки, що захисник зароблятиме 20-25 мільйонів доларів за сезон, а Манчестер Сіті отримає близько 20 мільйонів євро за свого футболіста.

13 major trophies. An amazing City career.



Thank you, @Laporte! 🌟 pic.twitter.com/UNUX0lokcH