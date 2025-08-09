Інше

Зріст, швидкість і стиль гри — чому на Матіаса звернули увагу в Англії.

Скаути Манчестер Юнайтед відвідали матч Кубка Бразилії між Інтернасьйоналем та Флуміненсе, щоб переглянути перспективного нападника Рікардо Матіаса. Зустріч завершилася нічиєю 1:1, а команда з Порту-Алегрі вилетіла з турніру, проте гра 19-річного форварда не залишилася непоміченою.

Матіас уже перебував у сфері інтересів кількох європейських клубів. ПСВ Ейндховен вивчав можливість його трансферу до Ередивізі, а дві бразильські інвестиційні групи навіть намагалися укласти угоду, але жодна зі спроб не завершилася успіхом. Крім того, ще один клуб АПЛ, назва якого не розголошується, вже подав офіційний лист про наміри придбати гравця.

Форвард, який має зріст 1,92 м, вирізняється не лише габаритами, а й швидкістю та маневреністю, що робить його небезпечним для будь-якої оборони. Стиль гри Матіаса часто порівнюють із Робертом Левандовскі — він добре знаходить вільні зони, вміє опускатися глибше для отримання м’яча та ефективно взаємодіє з партнерами.

Після переходу з Нова-Ігуасу у 2022 році, нападник провів 17 матчів за Інтернасьонал і забив три м’ячі. Його ринкова вартість зросла з 1 млн євро до 4 млн менш ніж за рік. Угода з клубом діє до 2028 року та містить пункт про відступні у розмірі 65 млн євро.