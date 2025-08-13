Інше

Валлієць поділився своїми думками перед грою з ПСЖ.

Захисник Тоттенгема Бен Девіс прокоментував майбутній матч за Суперкубок УЄФА проти ПСЖ.

"Влітку ми втратили Сона, який був важливою частиною роздягальні, найважливішим гравцем на полі, і нам його не вистачатиме. Зрештою, старші хлопці мають бути поруч, щоб підтримувати всіх, щоб ми дали кожному можливість проявити себе і показати, який він гравець і яка він людина.

Цілком очевидно, що ми гратимемо проти однієї з найкращих команд світового футболу. Це буде непросто, але, як ми бачили влітку, вони не є непереможними. Нам треба черпати з цього впевненість і показати себе з найкращого боку.

Томас Франк? Він прийшов і приніс багато енергії. Хлопцям дуже сподобалося працювати під його керівництвом. Він провів кілька справді хороших тренувань, на яких ми працювали над структурою та дрібними деталями, які, як нам здається, можна покращити. Поки що все дуже цікаво. Минуло лише кілька тижнів, але ми сподіваємося, що цього вечора це принесе плоди.

Як тільки з'являється це перше почуття успіху, у команді з'являється бажання повторити його. Минулого сезону ми насолоджувалися результатом. Усі зосереджені на кількості турнірів, у яких ми беремо участь.

Не впевнений, що слово обережність є доречним перед цим матчем. Цього сезону у нас точно буде різний план на гру, залежно від суперника. Ми тренувалися та готові показати все, на що здатні, та показати найкращу гру, щоб перемогти ПСЖ. Ми вклали багато сил і сподіваємось, що це окупиться", - наводить слова Девіса прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Тоттенгем відбудеться сьогодні, 13 серпня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.