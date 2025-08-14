Інше

Півзахисник ПСЖ прокоментував перемогу в Суперкубку УЄФА.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен в серії пенальті в Удіне обіграв лондонський Тоттенгем у матчі за Суперкубок УЄФА.

ПСЖ — Тоттенгем 2:2 (4:3 — пен.) Відео голів та огляд матчу за Суперкубок УЄФА

Після завершення гри півзахисник "червоно-синіх" Вітінья Феррейра прокоментував виступ власної команди.

"Нам довелось покладатись на силу, якої у нас не було на цьому моменті сезону. Ми знали, що буде дуже важко. Ми грали після тижня передсезонних тренувань, і у нас не було жодної товариської гри до цього. Ми знали, що це стане проблемою, і так воно і було.

Ми не могли нав'язати свою гру, у нас було мало ритму, мало простору, але це нормально. Тоттенгем зрештою забив два голи після стандартних положень. Це важко. Але ми вірили до кінця. Ми справді вірили, не в порожньому сенсі цього слова, але ми справді вірили, що можемо подолати цей шлях, переломити хід гри, бо ми вже робили це кілька разів.

Ми знали, що один гол повністю поверне нас до гри, і що суперники нервуватимуть, і так воно й було. І, на щастя, нам вдалося забити. Рахунок на 2:1 змінився трохи запізно, але у нас ще був час зробити рахунок 2:2 і перевести гру до серії пенальті.

Золотий м’яч? Коли вийшов фінальний список, у мене була можливість сказати, що я дуже радий індивідуальному визнанню, але лише тому, що воно прийшло після колективного успіху. Нас, гравців ПСЖ, номіновано дев'ятьох, і я думаю, що ми заслуговували навіть на більше. Але ми потрапили туди лише завдяки колективному успіху. На щастя, я номінований, і сподіваюсь опинитись якомога вище у списку", — заявив португальський виконавець.

Наступний матч французький Парі Сен-Жермен проведе на виїзді проти Нанта.