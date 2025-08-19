🔸 Окупанти атакували Україну ракетами та 140 дронами різних типів. Унаслідок обстрілів постраждали Харківщина, Сумщина, Запоріжжя, Одещина. Наразі відомо про щонайменше 10 загиблих та десятки постраждалих.
🔸 Юлія Свириденко представила план дій нового уряду. Так, він передбачає виділення половини бюджету на оборону. Зокрема, до середини 2026 року урядовці хочуть досягти результатів у проєктах зі спільного виробництва озброєння з Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A тощо.
🔸 Сили оборони вдарили по нафтоперекачувальній станції "Никольское", що в Тамбовській області рф. Унаслідок атаки перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинили. Угорщина вже відреагувала на це.
🔸 З 2026 року в Україні планують запровадити щорічний профілактичний чекап для громадян віком від 40 років. Його оплачуватиме держава.
🔸 Зеленський і Трамп зустрілися в Білому домі. Згодом до них доєдналися європейські лідери.
🔸 Зеленський і Трамп дали спільну пресконференцію перед зустріччю в Білому домі. hromadske зібрало основні тези президента США:
▫️ Якщо сьогоднішня зустріч мине добре, то невдовзі відбудеться тристороння зустріч між лідерами України, США та росії
▫️ Сполучені Штати не підтримують вступ України до НАТО, але нададуть "чіткі гарантії безпеки"
▫️ Глава Білого дому висловив сподівання, що путін також хоче припинення війни
▫️ Трамп знову зазначив, що США «більше не віддають гроші Україні», а навпаки — продають зброю
▫️ НАТО хоче захистити Україну. Сполучені Штати допоможуть Альянсу в цьому
Укінці Трамп заявив:"Я люблю українців, люблю усіх людей, також і росіян люблю". Крім того, він зазначив, що поспілкується телефоном із путіним після зустрічі із Зеленським
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом, від початку цієї доби відбулося 133 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Російські загарбники завдали одного ракетного удару двома ракетами та 55 авіаційних ударів, скинувши при цьому 102 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1634 дрони-камікадзе та здійснили 3345 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 184 артилерійські обстріли, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.
Сьогодні ворог дев’ять разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Амбарне.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив вісім наступальних дій у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки та Загризового, дотепер триває одне боєзіткнення.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 штурмів у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Дробишеве і Ямпіль.
На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Серебрянка, Григорівка та Виїмка.
З початку доби на Краматорському напрямку ворог тричі атакував у районах Білої Гори, українські підрозділи відбили всі атаки окупантів.
На Торецькому напрямку наші оборонці сьогодні відбили чотири атаки окупантів. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в бік населеного пункту Бересток. Успіху не мав.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 52 рази атакував позиції у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган. Наші захисники відбили 48 штурмів, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 150 окупантів, з яких 95 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві гармати, два пункти управління безпілотних літальних апаратів, п’ять мотоциклів, вісім автомобілів, 93 безпілотні літальні апарати загарбників.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили десять атак у районах населених пунктів Новопавлівка, Грушівське, Філія, Зірка, Вільне Поле, Маліївка, Іванівка, Олександроград та в бік Комишувахи. Чотири боєзіткнення ще тривають.
На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника поблизу Кам’янського та Новоандріївки, крім того, ворог завдав авіаударів по населеному пункту Новоандріївка.
На Придніпровському напрямку відбулося вісім боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий. Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів некерованими ракетами по Антонівському мосту.
Сьогодні варто відзначити воїнів 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС України.
Слава українським захисникам та захисницям! Слава Україні!
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Наша основна мета – надійний і тривалий мир для України та всієї Європи. І важливо, щоб динаміка всіх наших зустрічей дала саме такий результат. Розуміємо, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб. Тому тиск повинен працювати, і це має бути саме спільний тиск – США та Європи, всіх у світі, хто поважає право жити та міжнародний порядок.
Маємо зупинити вбивства, і я дякую партнерам, які працюють для цього та зрештою для надійного й гідного миру. Разом із лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та Генсеком НАТО скоординували наші позиції перед зустріччю з Президентом Трампом. Україна готова до реального перемир'я й встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир".
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!