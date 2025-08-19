Завершилася 1272 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Окупанти атакували Україну ракетами та 140 дронами різних типів. Унаслідок обстрілів постраждали Харківщина, Сумщина, Запоріжжя, Одещина. Наразі відомо про щонайменше 10 загиблих та десятки постраждалих.

🔸 Юлія Свириденко представила план дій нового уряду. Так, він передбачає виділення половини бюджету на оборону. Зокрема, до середини 2026 року урядовці хочуть досягти результатів у проєктах зі спільного виробництва озброєння з Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A тощо.

🔸 Сили оборони вдарили по нафтоперекачувальній станції "Никольское", що в Тамбовській області рф. Унаслідок атаки перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинили. Угорщина вже відреагувала на це.

🔸 З 2026 року в Україні планують запровадити щорічний профілактичний чекап для громадян віком від 40 років. Його оплачуватиме держава.

🔸 Зеленський і Трамп зустрілися в Білому домі. Згодом до них доєдналися європейські лідери.

🔸 Зеленський і Трамп дали спільну пресконференцію перед зустріччю в Білому домі. hromadske зібрало основні тези президента США:

▫️ Якщо сьогоднішня зустріч мине добре, то невдовзі відбудеться тристороння зустріч між лідерами України, США та росії

▫️ Сполучені Штати не підтримують вступ України до НАТО, але нададуть "чіткі гарантії безпеки"

▫️ Глава Білого дому висловив сподівання, що путін також хоче припинення війни

▫️ Трамп знову зазначив, що США «більше не віддають гроші Україні», а навпаки — продають зброю

▫️ НАТО хоче захистити Україну. Сполучені Штати допоможуть Альянсу в цьому

Укінці Трамп заявив:"Я люблю українців, люблю усіх людей, також і росіян люблю". Крім того, він зазначив, що поспілкується телефоном із путіним після зустрічі із Зеленським