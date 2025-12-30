Чого ми досягли під час зустрічі з Президентом Трампом?

Президент Сполучених Штатів підтвердив сильні гарантії безпеки. Всі деталі, які ми до цього розробляли: наші технічні групи, переговорні – щодо деталей гарантій безпеки, – він їх підтвердив і підтвердив, що вони будуть проголосовані в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Це дуже сильна домовленість.

Друге: ми проговорили пакет підтримки України щодо відновлення після закінчення війни. Економічний пакет. Це захід американського бізнесу, спеціальні умови для розвитку й відновлення України і розробка угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами Америки. Також Президент США це підтвердив.

І ми максимально наближаємось до ще одного результату в плані з 20 пунктів.

Проговорили командами, а вчора домовились про це з Президентом Сполучених Штатів Америки, що в нас будуть гарантії безпеки – сильні – від США. Зараз це не назавжди. В документах це на 15 років з можливістю продовження цих гарантій безпеки. Порушив це питання з Президентом. Сказав йому, що в нас війна вже йде більше одного десятиліття і тому дуже хотілося б, щоб гарантії були на довший строк. Ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років, і це тоді буде історичне рішення Президента Трампа. Президент сказав, що США будуть думати.

З американською стороною ми розробляли план послідовності: порядок дій, наша стратегія рухатися крок за кроком, коли і що ми хочемо доопрацювати й погодити з партнерами.

Передусім хочемо зараз зустріч на рівні радників з національної безпеки в найближчі дні. Рустем Умєров вже з’єднався з усіма радниками: американськими і європейськими. І я думаю, що ця зустріч буде в Україні.

Далі: ми підготуємо на рівні радників усі документи – і буде зустріч на рівні лідерів Європи спочатку з Україною в широкому складі, і це Коаліція охочих плюс. І ця зустріч буде. Почав її обговорювати одразу після зустрічі з Президентом Трампом. Уже з’єднався з Президентом Макроном, з кількома іншими нашими партнерами і буду продовжувати ці консультації.

На цій зустрічі ми погодимо документи на рівні лідерів. І будемо готувати зустріч з Президентом Трампом і з європейськими лідерами. Ми всі налаштовані серйозно, щоб ці зустрічі відбулись у січні. І після цього якщо все буде йти крок за кроком, то вже буде зустріч у тому чи іншому форматі з "русскімі". Ми готові на відповідні формати, про які ми вже говорили.

Альтернативи миру немає. Ми вважаємо з американцями – тут у нас позиція єдина, – що треба дипломатично закінчити війну, дотиснути росію, інакше війна продовжиться. Безумовно, якщо війна продовжиться, американці будуть продовжувати разом з європейцями допомагати Україні, бо ми захищаємось у цій війні, ми боремось, ми не є агресором.

Ставлення росіян до референдуму не позитивне, тому що референдум вимагає безпекової інфраструктури. Це значить: потрібне припинення вогню, а росіяни не хочуть давати нам припинення вогню на стільки днів, скільки потрібно для проведення референдуму. Це 60 днів. Це дуже складне питання, і росія хоче продовжувати тиснути на нас продовженням війни, ракетами, артилерією тощо. Тому ми за це боремось.

І тут також питання сили цих угод – сили визнання цих угод. В України був Будапештський меморандум, підписували персоналії – це не спрацювало. Далі були Мінські угоди, які призвели до повномасштабної війни. Всі ці папери не спрацювали. Ми домовилися зараз з американцями, що в нас будуть гарантії безпеки, які будуть підтримані Конгресом США, що дуже важливо, і парламентом України. Гарантії безпеки будуть двосторонньо голосуватись. А наші двосторонні договори з європейцями, відповідно, будуть потім підтверджуватися в європейських парламентах, щоб ці угоди мали силу.

А 20-пунктний план, вважаємо, потрібно схвалити на референдумі. Це найсильніший історичний підпис сили цього документа, і дуже хотілося б це зробити. Безумовно, не всі позитивно до цього ставляться. Бо це точно веде до відкритого волевиявлення не однієї людини, не 450 людей. Це мова про мільйони людей.

Дуже важливо, щоб це було волевиявлення українського народу, щоб українська нація прийняла цей мир, підтримала цей план. Тому референдум – це сильна річ. Українці, які постраждали більше за всіх у цій війні, повинні бути щасливими від закінчення цієї війни і від формату цієї угоди. Це і є про справедливий мир.

Що стосується виходу з Донбасу: це не новина, що росія цього хоче. В їхніх рожевих мріях – щоб нас узагалі не було на території нашої країни. Цим мріям уже не один рік. Але в нас є своя земля, своя територіальна цілісність, своя держава і свої інтереси. Ми будемо діяти відповідно інтересам України.

Ми зацікавлені, щоб росія віддала нам гроші і щоб це були репарації. Для нас важливо отримати гроші, щоб відновити нашу державу. І репараційні кредити – ми це вже все вирішили з європейцями, бо більшість заморожених активів саме там. Радий, що вони підтримали нашу позицію. Перші 100 мільярдів ми отримаємо в найближчі два роки однаковими траншами. Якщо не буде війни, ми ці гроші будемо витрачати на відновлення нашої держави. Якщо нам прийдеться захищатись, то є за що купувати цей захист.

Зараз прозвучали дуже небезпечні заяви з росії, які очевидно направлені на зрив усіх досягнень нашої спільної роботи з командою Президента Трампа. Ми працюємо разом, щоб наблизити мир.

Зараз росіяни придумали очевидно фейкову історію про начебто якийсь удар по якійсь резиденції російського диктатора, щоб у них було виправдання для продовження ударів по Україні, зокрема для ударів по Києву, а також для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни. Типова брехлива тактика росіян. Які тим більше вже били по Києву, зокрема по будівлі Кабінету Міністрів України.

Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію. росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє.

Важливо, щоб світ зараз не мовчав і щоб росіяни не зірвали рух до миру.

Щойно говорили з канцлером Мерцом. Передусім обговорили результати зустрічі з Президентом Трампом і його командою у Флориді.

Я поінформував про основні акценти, які звучали, та ключові питання. Дякую, Фрідріху, за поради та постійну координацію. Звісно, ми обговорили й сьогоднішній російський фейк, яким Москва намагається зірвати дипломатію та виправдати затягування війни.

путіну треба звикнути до думки, що він повинен завершити війну, удари та кровопролиття. Україна робить усе, щоб мир був. росії треба перестати креативити на тему, як воювати, і почати думати про те, як повернути безпеку. Україна дала всі пропозиції.

Дякую Німеччині, всім у Європі та Сполученим Штатам за підтримку на шляху до миру.

Говорив із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Подякував за підтримку та допомогу – незмінну з 2022 року. І українці це надзвичайно цінують.

Поінформував про зустріч із Президентом Трампом і нашу роботу з американською переговорною командою. Дуже добре попрацювали, і той факт, що росіяни намагаються зараз зірвати прогрес черговими фейками, тільки підтверджує якість наших зустрічей і комунікації з американською стороною.

Вдячний, що Латвія буде підтримувати й надалі програму PURL. Цінуємо, що Латвія з нами й в усіх питаннях взаємодії на європейському рівні. Запросив пана Президента відвідати Україну.

Говорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Як і завжди з Алексом, обговорили дипломатичну ситуацію, наші можливості та перспективи, результати зустрічей із Президентом Трампом та командою. Готуємо нові зустрічі у Європі, і важливо, щоб усе було максимально змістовно й щоб ми разом протидіяли російським спробам зірвати дипломатію. Хоча росіяни поширюють фейки, щоб виправдати свої удари по Україні та подальше затягування цієї війни, у ключових розвідках світу мають володіти реальною інформацією. Гарантії безпеки, реальне відновлення і тривалий мир потрібні всій Європі. Дякую!