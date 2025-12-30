Завершилася 1405 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Президент Зеленський у США зустрівся з президентом Трампом: за словами Зеленського, Україна та США узгодили на мирний план на 90%, а безпекові гарантії — майже повністю.

🔸 Армія рф тримає під контролем частину Гуляйполя Запорізької області, на вулицях міста тривають бої, повідомили Сили оборони.

🔸 На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС встановили локальне припинення вогню: триває ремонт ліній електропередач, повідомили в МАГАТЕ.

🔸 В Офісі Генпрокурора повідомили, що правоохоронці розслідують розстріл двох українських оборонців на позиціях поблизу села Шахове на Покровському напрямку оборони. За версією правоохоронців, окупанти рф змусили частково роздягнутися одного із бійців, а потім вбили обох.

🔸 СБУ та Національна поліція проводять санкціоновані обшуки у керівництва і співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це Суспільному повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

🔸 Через негоду та наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти понад дві сотні населених пунктів України залишаються без світла. Енергетики працюють цілодобово, а споживачам радять економити електроенергію та переносити енергоємні процеси на нічні години. Через попередні атаки на енергосистему у більшості областей України застосовуються заходи обмеження споживання.

🔸 Трамп провів "позитивну розмову" з путіним. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт. Водночас у кремлі заявили, що під час розмови путін розповів Трампу про нібито спробу України атакувати його державну резиденцію в Новгородській області. 

Зі слів помічника путіна Юрія Ушакова, Трамп"був шокований" нібито атакою дронів та заявив, що це, мовляв, вплине на американські підходи в роботі з Володимиром Зеленським

🔸 Дональд Трамп відреагував на заяву росії про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію путіна. За його словами, така ситуація "була б дуже поганою і недоброю". "Він [путін] сказав, що на нього напали. Це недобре. Це недобре. Не забувайте, я зупинив "Томагавки". Одне діло бути ображеним, а інше — нападати на його будинок", — сказав Трамп

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 136 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 31 авіаційний удар, скинувши 77 керованих авіабомб, здійснив 2559 обстрілів та 3202 ударів дронами-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак поблизу Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населеного пункту Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив дев’ять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік Ямполя. Три бойових зіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога у районі Дронівки, ще один бій досі триває.

На Краматорському наступальних дій противника не зафіксовано.

Ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії. Наразі бої точаться у чотирьох локаціях.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 130 окупантів, з них 70 — безповоротно. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, чотири антени управління БпЛА. Крім того, уражено танк, три одиниці автомобільної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 14 укриттів для особового складу.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 12 атак противника у районах населених пунктів Товсте, Олександроград, Вербове та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 22 бойових зіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та Білогір’я, досі тривають три боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог двічі наступав поблизу Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися йти вперед, але безрезультатно.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Чого ми досягли під час зустрічі з Президентом Трампом? 

Президент Сполучених Штатів підтвердив сильні гарантії безпеки. Всі деталі, які ми до цього розробляли: наші технічні групи, переговорні – щодо деталей гарантій безпеки, – він їх підтвердив і підтвердив, що вони будуть проголосовані в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Це дуже сильна домовленість. 

Друге: ми проговорили пакет підтримки України щодо відновлення після закінчення війни. Економічний пакет. Це захід американського бізнесу, спеціальні умови для розвитку й відновлення України і розробка угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами Америки. Також Президент США це підтвердив. 

І ми максимально наближаємось до ще одного результату в плані з 20 пунктів.

Проговорили командами, а вчора домовились про це з Президентом Сполучених Штатів Америки, що в нас будуть гарантії безпеки – сильні – від США. Зараз це не назавжди. В документах це на 15 років з можливістю продовження цих гарантій безпеки. Порушив це питання з Президентом. Сказав йому, що в нас війна вже йде більше одного десятиліття і тому дуже хотілося б, щоб гарантії були на довший строк. Ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років, і це тоді буде історичне рішення Президента Трампа. Президент сказав, що США будуть думати.

З американською стороною ми розробляли план послідовності: порядок дій, наша стратегія рухатися крок за кроком, коли і що ми хочемо доопрацювати й погодити з партнерами. 

Передусім хочемо зараз зустріч на рівні радників з національної безпеки в найближчі дні. Рустем Умєров вже з’єднався з усіма радниками: американськими і європейськими. І я думаю, що ця зустріч буде в Україні. 

Далі: ми підготуємо на рівні радників усі документи – і буде зустріч на рівні лідерів Європи спочатку з Україною в широкому складі, і це Коаліція охочих плюс. І ця зустріч буде. Почав її обговорювати одразу після зустрічі з Президентом Трампом. Уже з’єднався з Президентом Макроном, з кількома іншими нашими партнерами і буду продовжувати ці консультації. 

На цій зустрічі ми погодимо документи на рівні лідерів. І будемо готувати зустріч з Президентом Трампом і з європейськими лідерами. Ми всі налаштовані серйозно, щоб ці зустрічі відбулись у січні. І після цього якщо все буде йти крок за кроком, то вже буде зустріч у тому чи іншому форматі з "русскімі". Ми готові на відповідні формати, про які ми вже говорили.

Альтернативи миру немає. Ми вважаємо з американцями – тут у нас позиція єдина, – що треба дипломатично закінчити війну, дотиснути росію, інакше війна продовжиться. Безумовно, якщо війна продовжиться, американці будуть продовжувати разом з європейцями допомагати Україні, бо ми захищаємось у цій війні, ми боремось, ми не є агресором.

Ставлення росіян до референдуму не позитивне, тому що референдум вимагає безпекової інфраструктури. Це значить: потрібне припинення вогню, а росіяни не хочуть давати нам припинення вогню на стільки днів, скільки потрібно для проведення референдуму. Це 60 днів. Це дуже складне питання, і росія хоче продовжувати тиснути на нас продовженням війни, ракетами, артилерією тощо. Тому ми за це боремось. 

І тут також питання сили цих угод – сили визнання цих угод. В України був Будапештський меморандум, підписували персоналії – це не спрацювало. Далі були Мінські угоди, які призвели до повномасштабної війни. Всі ці папери не спрацювали. Ми домовилися зараз з американцями, що в нас будуть гарантії безпеки, які будуть підтримані Конгресом США, що дуже важливо, і парламентом України. Гарантії безпеки будуть двосторонньо голосуватись. А наші двосторонні договори з європейцями, відповідно, будуть потім підтверджуватися в європейських парламентах, щоб ці угоди мали силу. 

А 20-пунктний план, вважаємо, потрібно схвалити на референдумі. Це найсильніший історичний підпис сили цього документа, і дуже хотілося б це зробити. Безумовно, не всі позитивно до цього ставляться. Бо це точно веде до відкритого волевиявлення не однієї людини, не 450 людей. Це мова про мільйони людей.

Дуже важливо, щоб це було волевиявлення українського народу, щоб українська нація прийняла цей мир, підтримала цей план. Тому референдум – це сильна річ. Українці, які постраждали більше за всіх у цій війні, повинні бути щасливими від закінчення цієї війни і від формату цієї угоди. Це і є про справедливий мир.

Що стосується виходу з Донбасу: це не новина, що росія цього хоче. В їхніх рожевих мріях – щоб нас узагалі не було на території нашої країни. Цим мріям уже не один рік. Але в нас є своя земля, своя територіальна цілісність, своя держава і свої інтереси. Ми будемо діяти відповідно інтересам України.

Ми зацікавлені, щоб росія віддала нам гроші і щоб це були репарації. Для нас важливо отримати гроші, щоб відновити нашу державу. І репараційні кредити – ми це вже все вирішили з європейцями, бо більшість заморожених активів саме там. Радий, що вони підтримали нашу позицію. Перші 100 мільярдів ми отримаємо в найближчі два роки однаковими траншами. Якщо не буде війни, ми ці гроші будемо витрачати на відновлення нашої держави. Якщо нам прийдеться захищатись, то є за що купувати цей захист.

Зараз прозвучали дуже небезпечні заяви з росії, які очевидно направлені на зрив усіх досягнень нашої спільної роботи з командою Президента Трампа. Ми працюємо разом, щоб наблизити мир. 

Зараз росіяни придумали очевидно фейкову історію про начебто якийсь удар по якійсь резиденції російського диктатора, щоб у них було виправдання для продовження ударів по Україні, зокрема для ударів по Києву, а також для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни. Типова брехлива тактика росіян. Які тим більше вже били по Києву, зокрема по будівлі Кабінету Міністрів України. 

Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію. росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє. 

Важливо, щоб світ зараз не мовчав і щоб росіяни не зірвали рух до миру.

Щойно говорили з канцлером Мерцом. Передусім обговорили результати зустрічі з Президентом Трампом і його командою у Флориді. 

Я поінформував про основні акценти, які звучали, та ключові питання. Дякую, Фрідріху, за поради та постійну координацію. Звісно, ми обговорили й сьогоднішній російський фейк, яким Москва намагається зірвати дипломатію та виправдати затягування війни. 

путіну треба звикнути до думки, що він повинен завершити війну, удари та кровопролиття. Україна робить усе, щоб мир був. росії треба перестати креативити на тему, як воювати, і почати думати про те, як повернути безпеку. Україна дала всі пропозиції. 

Дякую Німеччині, всім у Європі та Сполученим Штатам за підтримку на шляху до миру.

Говорив із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Подякував за підтримку та допомогу – незмінну з 2022 року. І українці це надзвичайно цінують. 

Поінформував про зустріч із Президентом Трампом і нашу роботу з американською переговорною командою. Дуже добре попрацювали, і той факт, що росіяни намагаються зараз зірвати прогрес черговими фейками, тільки підтверджує якість наших зустрічей і комунікації з американською стороною. 

Вдячний, що Латвія буде підтримувати й надалі програму PURL. Цінуємо, що Латвія з нами й в усіх питаннях взаємодії на європейському рівні. Запросив пана Президента відвідати Україну.

Говорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Як і завжди з Алексом, обговорили дипломатичну ситуацію, наші можливості та перспективи, результати зустрічей із Президентом Трампом та командою. Готуємо нові зустрічі у Європі, і важливо, щоб усе було максимально змістовно й щоб ми разом протидіяли російським спробам зірвати дипломатію. Хоча росіяни поширюють фейки, щоб виправдати свої удари по Україні та подальше затягування цієї війни, у ключових розвідках світу мають володіти реальною інформацією. Гарантії безпеки, реальне відновлення і тривалий мир потрібні всій Європі. Дякую!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!