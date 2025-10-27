Інше

Польський хавбек повісив бутси на цвях у 35 років.

Колишній півзахисник збірної Польщі Гжегож Крихов’як оголосив про завершення професійної кар’єри. Про це 34-річний футболіст повідомив у своєму Instagram-акаунті.

"Настав час для нових викликів. Футбол сформував мене не лише як гравця, а й як людину.

Я – щасливий футболіст: ні про що не шкодую і нічого б не змінив. Приймаю свою кар’єру такою, якою вона була — з моментами радості та успіхів, але й з тими складнішими етапами, які багато чого мене навчили.

Від щирого серця дякую вболівальникам, які були поруч у добрі та погані часи, усім футболістам, з якими мав честь ділити поле, а також кожному, хто підтримував мене на цьому шляху.

Дякую своїй родині та коханій дружині — без вас усе це не мало б сенсу.

У футбол варто грати…" — написав Крихов’як.



Крихов’як виступав за низку європейських і арабських клубів, серед яких Арка, Бордо, Реймс, Нант, Севілья, ПСЖ, Вест Бромвіч, АЕК, Аль-Шабаб, Абха та інші менш відомі клуби. Востаннє він виходив на поле в складі кіпрського Анартосіса, який залишив улітку 2025 року.

За збірну Польщі Крихов’як провів 100 матчів, забив 5 голів і віддав 6 асистів. Востаннє він зіграв за національну команду 10 вересня 2023 року.