Португальська зірка Ан-Насра оформив дубль у переможному матчі проти Аль-Фейхи та заявив, що не планує завершувати кар’єру найближчим часом.

Кріштіану Роналду поділився емоціями після перемоги Ан-Насра над Аль-Фейха з рахунком 2:1 у чемпіонаті Саудівської Аравії. Португальський форвард став головним героєм зустрічі, оформивши дубль і принісши команді важливі три очки.

"Сьогодні був фантастичний вечір як особисто, так і для команди. Ми виграли, я забив два голи – це завжди важливо", — сказав Роналду в ефірі Canal GOAT.

Зірковий нападник також поділився думками про свою кар’єру та мотивацію:

"Як я завжди говорю, можна продовжувати кар’єру довго, тільки якщо є пристрасть. Я досі маю пристрасть. 23–24 роки я граю у футбол – це моє життя. Тому я хочу продовжувати, доки мої ноги дозволяють. Сьогодні я дуже щасливий", — сказав Роналду.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду-молодший дебютував за збірну Португалії U-16.