Інше

Легендарний аргентинець порівняв тріумф на Чемпіонаті світу 2022 з найщасливішими моментами у своєму житті.

Нападник Інтер Маямі та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився неймовірними емоціями, які він пережив після перемоги на Чемпіонаті світу у Катарі.

Виступаючи на бізнес-форумі в Маямі, восьмиразовий володар Золотого м'яча порівняв цей тріумф із народженням своїх синів, назвавши обидві події незабутніми моментами, що не піддаються опису.

"З усією повагою, бо це не те саме, але коли я виграв Чемпіонат світу на професійному рівні, я відчув те саме, що й під час народження моїх дітей. Це почуття, яке важко пояснити, воно настільки особливе та настільки велике, що будь-що, сказане мною про це, буде недостатнім", — заявив слова Мессі Marca.

Він також додав, що перемога на Мундіалі стала найвищим досягненням та завершенням усієї його кар’єри, оскільки це був єдиний великий трофей, якого йому бракувало.

Капітан Аргентини також розповів про наступний чемпіонат світу, який відбудеться в Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці наступного літа. Мессі поділився, що він очікує від цього змагання :

"Я дуже сподіваюся, що чемпіонат світу буде надзвичайним" — підсумував Ліонель.