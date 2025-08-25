Інше

Традиційна розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня! // 18.08-24.08.2025

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 РОБЕРТО ДЕ ДЗЕРБІ ВІДСТОРОНИВ АДРІЄНА РАБЬО ВІД ПЕРШОЇ КОМАНДИ МАРСЕЛЯ ЧЕРЕЗ ЖОРСТКИЙ КОНФЛІКТ ІЗ ОДНОКЛУБНИКОМ ДЖОНА РОУ. ПІЗНІШЕ КЛУБ ВИСТАВИВ ОБОХ НА ТРАНСФЕР

📰 АРТЕМ ДОВБИК ПОТРАПИВ ДО ТРАНСФЕРНИХ ПЛАНІВ НАПОЛІ

📰 МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ ПЕРЕД ГРОЮ З ДИНАМО КИЇВ ПРОДАВ ГОЛОВНУ ЗІРКУ

📰 БАТОН — В УПЛ: МЕТАЛІСТ 1925 ПІДСИЛИВСЯ ФОРВАРДОМ ЗБІРНОЇ КОСОВА

📰 КІЛІАН МБАППЕ З ПЕНАЛЬТІ ПРИНІС РЕАЛУ МІНІМАЛЬНУ ПЕРЕМОГУ НАД ОСАСУНОЮ

📰 ЛУЇС ЕНРІКЕ ПРОКОМЕНТУВАВ СИТУАЦІЮ НАВКОЛО ЗАБАРНОГО ТА рОСІЙСЬКОГО ВОРОТАРЯ ПСЖ: "ФУТБОЛ — НАЙКРАЩИЙ СПОСІБ ОБ'ЄДНАТИ ЛЮДЕЙ І СТВОРИТИ ЄДНІСТЬ"

📰 ДИНАМО КИЇВ ПІСЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ВІВЧАРЕНКА ПОСТУПИЛОСЬ МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ

📰 КЕРМАНИЧ ДИНАМО ОЛЕКСАНДР ШОВКОВСЬКИЙ РОЗПОВІВ ПРО ДОЛЮ ЧЕМПІОНА СВІТУ: "СУПРЯГА ПІШОВ В ОРЕНДУ ДО ЕПІЦЕНТРУ"

📰 НОВАЧОК ТУРЕЦЬКОЇ СУПЕРЛІГИ КОДЖАЕЛІСПОР ПІДПИСАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАХИСНИКА КИЇВСЬКОГО ДИНАМО ОЛЕКСАНДРА СИРОТУ

📰 ПАФОС ВЕДЕ ПЕРЕГОВОРИ З ЕДІНСОНОМ КАВАНІ